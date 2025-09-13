"Такі речі принизливі": ексдружина Розового розповіла, що він хотів від неї в сексі

У своєму інтерв'ю Раміні військовослужбовець та комік Віктор Розовий заявив, що зраджував дружину, акторку Ольгу Мерзлікіну через те, що та відмовлялася приїздити до нього на побачення туди, де він воював. Тож аби отримати фізичне задоволення, він займався інтимом з іншими дівчатами.

Проте, за словами Олі, під час його служби вони бачилися щомісяця.

"Ми бачилися майже кожного місяця. Він приїздив часто у Львів, бо я допомагала йому зі зборами, дістати автівкою. Я познаходила багато квитків, коли я їздила до нього у Київ. Ми були в Італії, у Буковелі. Близькість кожного разу була", - сказала вона в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

За її словами, вона готова була їздити до нього на схід, проте виходило так, що він приїздив до неї.

"І я навіть знайшла квиток, що мала їхати до нього у Краматорськ, але він приїхав до Львова тоді. І так завжди було, як тільки я збиралася їхати до нього - він приїжджав. Тобто ми бачилися кожного місяця, близькість була часто", - додала вона.

Пара прожила у шлюбі всього навсього рік, але разом вони були протягом 13 років, які, за словами Олі, були важкими

Оля зазначила, що слова Віктора про те, що вона нібито відмовлялася виконувати його забаганки під час сексу - правда. Щоправда, ексчоловік замовчав про те, якими ці забаганки були.

"Він же не все озвучив. Всі речі, які він сказав в інтерв’ю, непорівнянні з тим, що він хотів від мене. От як отримувати бажання від чоловіка, постійно, інколи навіть з тиском: "Я хочу насцяти тобі в рот. Я хочу на тебе насцяти". От такі речі для мене принизливі, і він знайшов ту, яка погодилася на це, за його словами. Для мене це не ок. Мої бажання не враховувалися", - заявила вона.

Нагадаємо, про своє розлучення з Віктором Розовим Ольга Мерзлікіна заявила у травні цього року. Причиною стали його зради.

На таку заяву екскоханої Розовий зазначив, що у шлюбі її не зраджував й після розлучення вони підписали контракт про нерозголошення деталей їхнього особистого життя.

Проте через який час Віктор все ж пішов на інтерв'ю, де звинуватив дружину у поганому виконанні шлюбних обов'язків.