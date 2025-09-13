"Хотіла затоптати його ногами": ексдружина Розового про його зради, договір після розлучення та моральну компенсацію

Скріншот з YouTube

Колишня дружина військовослужбовця та коміка Віктора Розового, блогерка і актриса Ольга Мерзлікіна вперше розповіла свою версію їхнього скандального розлучення. Зокрема, вона зізналася, як дізналася про зради ексчоловіка та скільки моральної компенсації він їй виплатив.

За словами Олі, вони з Віктором були щасливі перших років три, а потім у їхніх стосунках почалися проблеми, зокрема через те, що чоловік почав здобувати популярність, а разом із нею - увагу від інших жінок.

"Щаслива пора закінчилася поступово. От коли почалася "Ліга сміху", особливо коли він почав бути популярним, почав відчувати цю увагу людей, дівчат, почав додавати купу дівчат у соцмережах", - сказала вона в інтерв'ю Маші Єфросиніній.

Мерзлікіна не приховує, що почала підозрювати Розового у зрадах, тому частенько слідкувала за його соцмережами. Тоді пара навіть вперше розійшлася.

"Коли ти у підвішеному стані, коли у тебе є приводи - ти починаєш моніторити все, тебе починає лякати все. Коли почалася "Ліга сміху", коли вони почали бути прям відомі, то він мене на другий план відкинув. І почав живитися цією увагою. Ми ж на два роки розійшлися - коли був пік його слави - а потім десь в 2020-му зійшлися назад. У нас просто почалися скандали на фоні оцих спілкувань з дівчатами, я ревнувала. Я, до речі, ніколи не була ревнивою. Він мене привчив до цього", - заявила вона.

Мерзлікіна вперше розповіла свою версію причин розлучення з Розовим

Оля також поділилася тим, що підписання шлюбного контракту вимагав саме Віктор, адже боявся, що у разі розлучення вона зможе забрати 50% майна.

"На наступний день після весілля він запропонував підписати шлюбний контракт. Мені було неприємно, що він хоче якось себе уберегти. Окей, та я підпишу цей договір, щоб він був спокійний. Я розуміла, що і так цей договір нічого не дає. Все, що було його так би й залишилося його", - сказала Мерзлікіна.

Одним із найстрашніших моментів для Олі було побачити стан Віктора після операції через поранення. До того ж вона не могла розповісти нікому, у якому стані перебував її чоловік на той час.

"Я заходжу і бачу картину - він весь перемотаний, спухлий. Було страшно. І що? Тримала його весь час за руку, розуміла, що нікому не можна розповідати цю інформацію, має бути максимально вся енергія позитивна на його стороні. Щоб ніхто нічого не знав, щоб ніякі там злі негативні думки - я хотіла його окутати чимось хорошим. Я прийняла рішення, що він прийде у свідомість і сам розповість, якщо захоче. До того ж мати його не знала, хто він, що він, де він. Я не могла викрити його секрет. Я сказала, що він поранений, але не про те, у якому стані він був", - згадала актриса.

Блогерка просльозилася, коли пригадала, у якому стані був її колишній після поранення

Саме під час реабілітації чоловіка Мерзлікіна довідалася про його численні зради.

"В якийсь момент я сідаю, беру його телефон і чомусь мене потягнуло зайти у фото. Я бачу там приховані. Я туди заходжу - і в мене йде земля з-під ніг. Там купа скрінів з сайтів знайомств, купа соцмереж дівчат, фото з голими дівчатами, фото після інтиму. І я починаю згадувати, коли це було: до війни, під час війни. Я сиджу поранена його пораненням, і це мене поранило вдруге. Я слова не могла сказати. В мене розбиваються всі плани на майбутнє з ним. Мені лячно, не знаю, що мені робити і куди йти", - додала колишня дружина Розового.

За її словами, у той момент вона хотіла просто розтоптати його, проте не могла, адже це негативно могла вплинути на його лікування. Тож впродовж деякого часу вона тримала в собі ці емоції, щоправда, частенько навідувалася до Віктора без настрою.

"Я дивлюсь на нього - хочеться затоптати ногами його, але я не можу це зробити, не можу подати вигляду, що я щось побачила. Бо він у такому стані, що йому це може нашкодити", - розповіла вона.

За словами Ольги, криза у стосунках з Віктором тривала досить довго, але колишній уміло нею маніпулював

Ольга також зазначила, що спершу порадилася з лікарями Віктора про те, як вона має розповісти про те, що знає про зради.

"Я сказала, що хочу побути сама кілька днів. Пішла до головного лікаря, сказала як є - дізналася про зради. Ця розмова мала відбутися, але порадьте, що робити. Ми вирішили найняти йому психотерапевта з лікарні, щоб він трохи відкривався. Я чекала моменту, коли можна бути піти на цю розмову. У якийсь момент, коли я прийшла через декілька днів, він був на занятті. Беру телефон, а приховані фото видалені. Тобто він знав, що відбувається, але думав, що я не побачила", - згадала Мерзлікіна.

Ольга додала, що під час розмови наговорила екскоханому багато поганих речей, а той - сидів переляканим. Саме в той момент вона заявила йому, що має намір піти.

"У мене тоді очі кров'ю налилися, я казала дуже погані речі. Я все йому сказала, що думаю. Він був переляканий і я була перелякана. Я не хотіла думати ні про яке розлучення, хотіла почути, чому так. Він просто сказав, що дуже любить і спитав, що йому зробити, аби я не пішла. Я тоді сказала, що пес залишається мені і він повинен купити мені квартиру. Я нагадую, ми 13 років разом були. І для мене на той момент це була просто безпека. Він не відповів, а лежав переляканий. Ця розмова обірвалася, довго я була дуже емоційна. І я пішла", - зізналася блогерка.

За словами Ольги, вона не знає походження грошей, які їй виплатив Віктор після розлучення

Після свого розлучення колишнє подружжя підписало договір, згідно з яким ні одна зі сторін не могла коментувати причини розлучення, а також про те, що він має виплатити їй 500 тисяч гривень. Щоправда, договір про нерозголошення порушив Віктор, розповівши, що кинув їй гроші з донатів на свою реабілітацію, а вона не відмовилася.

"Він сказав, що йому мене не жаль, і мене це розбило. Мене не цікавило, звідки він візьме ці 500 тисяч. Бо йому від держави цілий рік надходили виплати. По 130 тисяч гривень, а на той момент я, яка кинула роботу, щоби його доглядати, мала десь по 20 тисяч. Він мав кошти. І які кошти він скинув мені, я не знаю. Мені вони надійшли з його особистого рахунку. І якщо це ті гроші, які ми збирали йому на реабілітацію, тоді мені дуже сумно. Це його відповідальність", - сказала вона.

Разом із тим, Ольга спростувала твердження колишнього чоловіка про те, що на гроші вона купила собі автівку. Вона зазначила, що завдяки цим коштам вона лікує ментальне та жіноче здоров'я й оплачує собі квартиру.

"Звідки він знає, за які гроші я купила машину? Звідки він знає, що я пів свого життя збирала на машину, яку я купила не за 20 тисяч доларів, не за 15. Це менші суми. І ми це обговорювали, він знав, що я буду купляти машину. І залишаючись у Києві, я розуміла, що без транспорту буде трошки тяжко. Я вирішила купити недорогу машину, бо коли ми були разом, я їздила на його машині. І ці кошти, які він переслав - так, вони у мене є. Так, я плачу ними за квартиру. Так, я лікую менталку. Та у мене по жіночому все пішло до дупи, я маю кісти через всі нерви. Я ходжу до терапевта кілька разів на тиждень, тому що там дуже багато роботи ще. Дякуючи моєму колишньому чоловікові. Це найменше, що він мені міг заплатити", - підсумувала вона.

Нагадаємо, після гучної заяви Ольги Мерзлікіної про зради Віктор Розовий заявив, що не зраджував її у шлюбі, та зазначив, що не розголошуватиме подробиць розлучення.

Пізніше Віктор дав інтерв'ю, де звинуватив колишню дружину у тому, що та не приїздила до нього, коли той воював.

Крім цього у скандальному інтерв'ю Раміні Есхакзай Розовий відкрив інтимні подробиці їхнього шлюбного життя.