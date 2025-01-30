"Крихітна та абсолютно бездоганна": що відомо про народжену передчасно доньку принцеси Беатріс і кого з рідні вона відсунула в черзі до трону

Принцеса Беатріс заміжня за архітектором Едоардо Мапеллі Моззі та має від нього тепер уже двох доньок Фото з Instagram Мапеллі Моззі

29-го січня Букінгемський палац оголосив радісну новину: принцеса Беатріс Йоркська та її чоловік Едоардо Мапеллі Моззі стали батьками другої спільної дитини. Дівчинка, Атіна Елізабет Роуз народилася передчасно.

"Маленька Атіна прийшла у наші життя минулого тижня. Вона крихітна та абсолютно бездоганна. Ми всі (зокрема Волфі та Сієнна) вже повністю в неї закохані. Наші серця переповнює любов до тебе, маленька Атіно", - зізнався у Instagram Едоардо, для якого ця дитина є третьою.

Моззі висловив величезну подяку від імені себе та дружини персоналові Chelsea and Westminster Hospital за "виняткове піклування та підтримку в цей неймовірно особливий час".

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Старшій доньці подружжя, Сієнні 3 роки, а Волфі, синові Едо від попередніх стосунків, 8. Мачуха-принцеса дуже прихильна до хлопчика, він неодноразово з'являвся на різних івентах із королівською родиною

Як повідомляє The Mirror, Атіна мала з'явитися на світ на початку весни, але поквапилася на кілька тижнів. Загроза передчасних пологів 36-річної Беатріс виникла наприкінці року. За порадою лікарів принцесі довелося відмовитися від планів полетіти за свята за кордон, до родичів Едоардо. Натомість вона обрала безпечніший варіант: традиційне родинне Різдво у Сандрінгемі.

На щастя, попри те, що Атіна таки народилася передчасно і мала вагу до 2 кілограмів, із нею все добре. Дівчинку вже виписали додому.

Атіна Елізабет Роуз посіла 11-те місце в черзі до престолу Великої Британії, відсунувши свою тітку Євгенію, молодшу сестру Беатріс, на 12-те, а її дітей, своїх кузенів Огаста та Ернеста, на 13-те і 14-те. Відповідно "з'їхали" на одну сходинку й інші родичі, зокрема рідні брат і сестра короля Чарльза ІІІ, принц Едвард (тепер 15-ий) та принцеса Анна (18-та).

Нагадаємо, подейкують, принц Вільям та Кейт Міддлтон, вирішивши, що трон свого часу дістанеться їхньому первісткові Джорджу, планують зовсім інше майбутнє для молодших нащадків, Шарлотти і Луї. Щоправда, у свої 11 років Джордж поки мріє про іншу професію.