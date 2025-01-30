"Крихітна та абсолютно бездоганна": що відомо про народжену передчасно доньку принцеси Беатріс і кого з рідні вона відсунула в черзі до трону
29-го січня Букінгемський палац оголосив радісну новину: принцеса Беатріс Йоркська та її чоловік Едоардо Мапеллі Моззі стали батьками другої спільної дитини. Дівчинка, Атіна Елізабет Роуз народилася передчасно.
"Маленька Атіна прийшла у наші життя минулого тижня. Вона крихітна та абсолютно бездоганна. Ми всі (зокрема Волфі та Сієнна) вже повністю в неї закохані. Наші серця переповнює любов до тебе, маленька Атіно", - зізнався у Instagram Едоардо, для якого ця дитина є третьою.
Моззі висловив величезну подяку від імені себе та дружини персоналові Chelsea and Westminster Hospital за "виняткове піклування та підтримку в цей неймовірно особливий час".
Як повідомляє The Mirror, Атіна мала з'явитися на світ на початку весни, але поквапилася на кілька тижнів. Загроза передчасних пологів 36-річної Беатріс виникла наприкінці року. За порадою лікарів принцесі довелося відмовитися від планів полетіти за свята за кордон, до родичів Едоардо. Натомість вона обрала безпечніший варіант: традиційне родинне Різдво у Сандрінгемі.
На щастя, попри те, що Атіна таки народилася передчасно і мала вагу до 2 кілограмів, із нею все добре. Дівчинку вже виписали додому.
Атіна Елізабет Роуз посіла 11-те місце в черзі до престолу Великої Британії, відсунувши свою тітку Євгенію, молодшу сестру Беатріс, на 12-те, а її дітей, своїх кузенів Огаста та Ернеста, на 13-те і 14-те. Відповідно "з'їхали" на одну сходинку й інші родичі, зокрема рідні брат і сестра короля Чарльза ІІІ, принц Едвард (тепер 15-ий) та принцеса Анна (18-та).
Нагадаємо, подейкують, принц Вільям та Кейт Міддлтон, вирішивши, що трон свого часу дістанеться їхньому первісткові Джорджу, планують зовсім інше майбутнє для молодших нащадків, Шарлотти і Луї. Щоправда, у свої 11 років Джордж поки мріє про іншу професію.
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