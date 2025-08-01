Принт, ажур і квіти: королева Летісія з дочками вигуляли контрастні образи на кінофестивалі на Майорці. Фото

Іспанська королева Летісія у компанії своїх дочок, принцеси Леонор та інфанти Софії відвідали показ фільму "En un Lugar de la Mente" у рамках кінофестивалю Atlantida на Майорці.

Для заходу Її Величність вдягнула білу сукню з принтом і відкритими плечима від Carolina Herrera. Образ завершувала темна сумочка Antik Batik.

19-річна Леонор показалась у в'язаному топі Mango з квітками, широких штанях від Rivera зеленого кольору і плетеній сумочці через плече. ЇЇ шию прикрашав кулон у вигляді серця від Tiffany & Co. Її 18-річна сестра зупинилася на чорній мідісукні з ажурною вишивкою від Mango.

Хоча образи королівської родини були різними, взуття вони обрали однакове. Схоже, Летісія нарешті прислухається до порад лікарів і починає носити взуття без підборів. Саме таку рекомендацію їй дали через діагностоване захворювання стопи

Як відомо, принцеси Іспанії часто супроводжують Летісію на офіційних подіях. А нещодавно інфанта продемонструвала яскраву сукню на заході в Мадриді. До речі, спадкоємицею престолу є саме Леонор.

Щодо самої королеви, то останнім часом вона ділиться цікавими модними рішеннями. Її Величність показувалася в ефектному луці з деніму, милій рожевій сукенці та ошатному міді. Також у її шафі є чимало ділових костюмів.