Вінтажні перли та "котячі підбори": королева Летісія оголила плечі в елегантній сукні на премії у Мадриді. Фото

Карина Тімкова - 9 липня, 17:00

Іспанська королева Летісія разом зі своїм чоловіком, королем Феліпе VI відвідали премію нагородження журналістів ABC у Мадриді.

Для заходу вона вдягнула елегантний образ, що складався з чорної мідісукні без бретелей, лакованих "котячих підборів", клатча в тон і намиста з масивних перлин, яке належало королеві Іспанії Вікторії Євгенії.

Королівське подружжя, що мало вишуканий вигляд, вручило нагороди репортерам та попозувало з ними для фото, опублікованих в Instgaram

Іспанська королева Летісія в ошатній сукні та перлах прибула на премію

Вбрання мало витончений силует

Фото Getty Images

Іспанська королева в ошатній сукні попозувала з чоловіком на премії

Король і королева позували у чорно-білих кольорах

Фото casareal.es
Іспанська королева і король в елегантних луках знялися з журналістами

Їхні Величності у компанії нагороджених іспанських журналістів

Днями Летісія відвідувала захід в яскравій рожевій сукні й позувала у костюмі лісового кольору. Також у її гардеробі є трендова смужка і твід з торочками. А нещодавно вона з Феліпе VI показалася на святкуванні у стильному луці з деніму.

Як відомо, король і королева мають двох доньок: 19-річну принцесу, майбутню королеву Іспанії Леонор та 18-річну інфанту Софію.

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