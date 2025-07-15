Інфанта Софія в зеленій сукні за 50 євро попозувала з королевою Летісією на заході. Фото
Іспанська принцеса, 18-річна інфанта Софія у компанії своїх батьків, короля Феліпе VI і королеви Летісії відвідала аудієнцію з Радою опікунів комітету Фонду об'єднаних коледжів у Мадриді.
Для заходу Її Високість вдягнула силуетну зелену максісукню без рукавів від бренду Zara за 50 євро, яку раніше носила її мама, та елегантне взуття Carolina Herrera.
Тим часом королева Іспанії зупинилася на світлій асиметричній драпірованій сукні Mango й підборах в тон. Феліпе VI позував у сірому костюмі з синьою краваткою.
Зазначимо, родина монархів відома своєю любов'ю до ошатних луків. Королева Летісія постійно демонструє нові модні рішення: ніжну рожеву сукню, стильний лук з деніму та силуетне міді. Також у її гардеробі є різноманітні ділові костюми.
Нагадаємо, у подружжя також є старша дочка, 19-річна принцеса Леонор, яка стане наступною королевою Іспанії. Сама Софія час від часу супроводжує батьків на офіційних подіях в статусі інфанти.
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