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Королева Ранія у лимонному кафтані африканського бренду та блискучих аксесуарах провела іфтар у Мадабі

Тамара Кудрявченко - 18 березня, 09:44

Королева Йорданії Ранія приєдналася до видатних жінок міста Мадаба і провела з ними іфтар - розговіння, вечірній прийом їжі під час Рамадану.

Для вечері Її Величність обрала вишуканий кафтан з лимонного крепу від люксового бренду з Південної Африки THEBE MAGUGU, який доповнила срібними туфлями, золотим паском і клатчем від Bottega Veneta.

Королева Ранія

Сукня-кафтан лимонно-гірчичного кольору дуже личить королеві Йорданії

Фото Ранії оприлюднили в її офіційному Instagram.


Королева Ранія у яскравій сукні

Золотий пасок на талії зробив силует більш жіночним

Фото з Instagram

Дружина короля Йорданії відома своїм вишуканим смаком та любов'ю до люксових брендів. Вона часто обирає незвичні кольори та фасони. Але іноді  не гребує і демократичним кежуалом.

Про те, як мінявся стиль 54-річної Ранії крізь роки, ТаблоID писав раніше.

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