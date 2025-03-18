Королева Ранія у лимонному кафтані африканського бренду та блискучих аксесуарах провела іфтар у Мадабі
Королева Йорданії Ранія приєдналася до видатних жінок міста Мадаба і провела з ними іфтар - розговіння, вечірній прийом їжі під час Рамадану.
Для вечері Її Величність обрала вишуканий кафтан з лимонного крепу від люксового бренду з Південної Африки THEBE MAGUGU, який доповнила срібними туфлями, золотим паском і клатчем від Bottega Veneta.
Фото Ранії оприлюднили в її офіційному Instagram.
Дружина короля Йорданії відома своїм вишуканим смаком та любов'ю до люксових брендів. Вона часто обирає незвичні кольори та фасони. Але іноді не гребує і демократичним кежуалом.
Про те, як мінявся стиль 54-річної Ранії крізь роки, ТаблоID писав раніше.
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