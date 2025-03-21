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Принц Йорданії з нагоди Дня матері показав королеву Ранію з онукою і невісткою. Фото

Карина Тімкова - 21 березня, 16:00

Наслідний принц Йорданії Хусейн бін Абдалла привітав свою маму, королеву Ранію та дружину, принцесу Раджву Аль-Хусейн з особливим святом.

Сьогодні, 21 березня, в Йорданії святкують День матері. З цієї нагоди принц звернувся до близьких йому жінок через Instagram.

На першому фото 30-річний Хусейн зображений разом із королевою Ранією та своєю донькою Іман. А другий кадр присвячений коханій наслідного принца.

Принц Йорданії Хусейн бін Абдалла поруч із королевою Ранією

Ранія поруч зі старшим сином та онукою, яку частенько показує у соціальних мережах

Фото Instagram

"Моя дорога мамо і любляча дружино, ваша присутність наповнює наше життя радістю, а ваша любов — справжній подарунок. З Днем матері", — написав принц.

Принц Йорданії Хусейн бін Абдалла показав дружину з донькою

На фото 30-річна Раджва Аль-Хусейн тримає на руках їхнього первістка. Дівчинка народилася 3-го серпня 2024-го

Нагадаємо, у короля Йорданії Абдалли II і королеви Ранії четверо нащадків. Окрім Хусейна вони також мають доньок Іман і Сальму та сина Хашима. До речі, 28-річна принцеса Іман минулого місяця народила свою першу дитину.

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