Кроуфорд у декольтованій сукні показала свій "пікнік для одного" на травичці. Фото

Карина Тімкова - 28 серпня, 13:30

59-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд вирішила сповна насолодилися останніми літніми днями.

У своєму Instagram знаменитість опублікувала теплі знімки, для яких вбралась у чорну сукню з декольте та ефектно попозувала на травичці. Аутфіт вона завершила тілесним капелюшком і плетеною сумкою.

"Пікнік для одного", — підписала вона допис.

Сінді Кроуфорд у сукні з декольте ефектно попозувала на траві

Сінді похвалилася стрункою талією серед зелені

Фото samuel elkins

Сінді Кроуфорд у сукенці посиділа на камені на галявині

Манекенниця шукала зв'язок з природою на галявині

Сінді Кроуфорд у декольтованій сукні ефектно полежала на траві

Кроуфорд грайливо полежала на траві задля сонячних фото

Сінді Кроуфорд у сукні з декольте оголила стегно для фото на траві

Зірка засвітила стрункі ніжки

Нещодавно модель у шортиках зазнімкувалася на пірсі та знялася в самому мережеві. А ще вона у звабливих луках попозувала на даху будинку.

Як відомо, зі своїм чоловіком, підприємцем Ренді Гербером Кроуфорд у шлюбі вже 27 років. Вони також є батьками двох спадкоємців: 23-річної Каї Гербер і 26-річного Преслі Вокера. Не так давно Сінді з коханим і дочкою в ошатних образах показалися на Бродвеї.

