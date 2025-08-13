Крус у топі з декольте і Бардем у шортах розважилися на концерті Bad Bunny. Відео

Пенелопа Крус та Хав'єр Бардем повеселилися на концерті

Пенелопа Крус та Хав'єр Бардем весело потанцювали на концерті Bad Bunny

Фото Nico Bustos for TheWrap

51-річна голлівудська зірка Пенелопа Крус у компанії свого чоловіка, 56-річного іспанського актора Хав'єра Бардема відвідала концерт Bad Bunny в Пуерто-Рико.

Парочку зазнімкували за танцями, але найбільше відривалася під музику саме акторка. Пізніше вона навіть вийшла на сцену до артиста і вигукнула у мікрофон: "Пуерто-Рико — це щось унікальне".

Нагадаємо, зі своїм коханим Крус побралася ще у 2010-му. А не так давно Хав'єр оголив торс для своєї дружини у пристрасній зйомці. До речі, подружжя виховує двох діток: 14-річного Лео та 12-річну Луну. Якось ТаблоID детально оповідав романтичну історію їхнього кохання.

Зазначимо, знамениті парочки обожнюють веселитися на концертах і в клубах. Нещодавно своїми танцями шанувальників потішили Міла Куніс й Ештон Кутчер і Джефф Безос та Лорен Санчес.

