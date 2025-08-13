Крус у топі з декольте і Бардем у шортах розважилися на концерті Bad Bunny. Відео
51-річна голлівудська зірка Пенелопа Крус у компанії свого чоловіка, 56-річного іспанського актора Хав'єра Бардема відвідала концерт Bad Bunny в Пуерто-Рико.
Парочку зазнімкували за танцями, але найбільше відривалася під музику саме акторка. Пізніше вона навіть вийшла на сцену до артиста і вигукнула у мікрофон: "Пуерто-Рико — це щось унікальне".
Нагадаємо, зі своїм коханим Крус побралася ще у 2010-му. А не так давно Хав'єр оголив торс для своєї дружини у пристрасній зйомці. До речі, подружжя виховує двох діток: 14-річного Лео та 12-річну Луну. Якось ТаблоID детально оповідав романтичну історію їхнього кохання.
Зазначимо, знамениті парочки обожнюють веселитися на концертах і в клубах. Нещодавно своїми танцями шанувальників потішили Міла Куніс й Ештон Кутчер і Джефф Безос та Лорен Санчес.