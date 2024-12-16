Хімія з першої зустрічі: історія кохання Пенелопи Крус і Хав’єра Бардема

Одна з найкрасивіших пар світу - Хав'єр Бардем і Пенелопа Крус уже понад 14 років разом Фото Getty Images

50-річна актриса Пенелопа Крус давно завоювала любов публіки своїм талантом. Вона навіть стала першою іспанською кінодівою, яка отримала "Оскар".

Не зміг уникнути її чарів й 55-річний іспанський актор Хав'єр Бардем, з яким вона у шлюбі вже понад 14 років.

Коли вперше зустрілись Крус та Бардем? Як їм працюється разом у численних спільних фільмах? Всі подробиці - у ТаблоID.

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Пенелопа Крус і Том Круз

До Бардема іспанська акторка зустрічалась з кількома зірками Голлівуду.

Пенелопа Крус і Том Круз познайомились на зйомках фільму "Ванільне небо" у 2000 році. У цей час він був одружений з Ніколь Кідман.

Про стосунки Пенелопа і Том оголосили у 2001 році - через шість місяців після розлучення Круза з Кідман. Як писав The Guardian, чоловік запросив Крус на вечірку з нагоди свого 39-річчя, і після того у них було кілька побачень.

Том Круз і Пенелопа Крус були разом три роки Фото Getty Images

Загалом з Крузом у актриси були трирічні стосунки, які мали досить приватний характер. Зірки рідко ділилися з пресою подробицями особистого життя. Крус хвалила його за щедрість та турботу, а сам Том розповідав, що любить у стосунках різні дрібниці, і часто готував для коханої.

Навесні 2004 року почали з’являтись чутки, що пара розлучається. Зірки ж підтвердили цю інформацію лише у січні того ж року. Представник Круза зазначав, що пара залишилась хорошими друзями, а розрив відбувся не через зраду чи захоплення актора саєнтологією.

Журнал People писав, що більшу частину стосунків Круз та Крус знімались у фільмах у різних частинах світу і замало часу проводили разом.

Далі у Пенелопи був короткий (2005-2006) роман із Метью МакКонахі, а вже згодом вона зустріла нове кохання, яке вилилось у щасливий багаторічний шлюб.

Знайомство з Бардемом

Познайомилися Хав’єр Бардем і Пенелопа Крус зовсім юними, під час зйомок фільму "Шинка, Шинка" у 1992 році, коли їй було 17, а йому - 23.

Бардем сказав GQ , що між ними була "очевидна хімія", однак поза кадром "нічого не сталося", оскільки Крус у той час була неповнолітньою. Однак актор досі пам’ятає той день.

"Ми познайомилися під час примірки, де ми подивилися один на одного, і я припускаю, що щось трапилося. Щось, що не має жодного пояснення і виходить за межі логіки та міркувань… Але тоді у нас було інше життя, різні плани та цілі. Проте щось відбулося – енергія, хімія... ", — сказав Бардем в інтерв’ю у жовтні 2024 року.

Стосунки пари почалися не одразу Фото Getty Images

Відтоді кожен із них йшов своїм шляхом, поки у 2007 році фільм "Вікі Крістіна Барселона" не звів їх знову. Зі слів актора, так сталось, що у той момент вони були неодружені і змогли відновити зв’язок.

Шлюб

Протягом стосунків зіркова пара зберігала своє спільне життя в таємниці. У 2009 році з’явилися чутки про їхні заручини, але закохані їх не підтвердили.

Крус та її коханий часто працювали разом у кіно, однак перша спільна поява на публіці як пари відбулась лише у 2010 році. Хав’єр та Пенелопа прийшли на вручення премії Гойя в Мадриді. Тоді її номінували на нагороду за найкращу жіночу роль за роль у стрічці "Розірвані обійми".

Перший публічний вихід Крус і Бардема - премія Гої у 2010 році Фото Getty Images

13 липня 2010 року сталась довгоочікувана фанатами подія - шлюб Пенелопи Крус та Хав'єра Бардема. Вони обмінялися обітницями на інтимній церемонії в будинку друга на Багамах.

У 2011 році зіркове подружжя стало батьками. Зараз Бардем виховує з Крус 13-річного сина Леонардо та 11-річну доньку Луну.

Того ж року жінка стала першою іспанською актрисою, яка отримала зірку на Голлівудській алеї слави. Бардем також засвітився на цьому заході, адже прийшов підтримати дружину. Він отримав іменну зірку лише через рік.

Зіркове подружжя не соромиться демонструвати ніжні почуття на публіці Фото Getty Images

У 2017 році актори порадували шанувальників байопіком "Ескобар", у якому пара перенесла своє кохання на екрани. У цей час Бардем знімався у "Піратах Карибського моря", де зіграв капітана Салазара. Пенелопа разом з дітьми відвідувала його на знімальному майданчику.

Робота разом

У 2018 році подружжя разом з’явилось в іспаномовному трилері-драмі "Усі знають", за який отримали однакову винагороду. Цікаво, що спільні для Бардема та Пенелопи Крус фільми не впливають на їхні стосунки у шлюбі.

"Ми не забираємо героїв додому в кінці дня. У нас схожі способи роботи. Допомагає те, що ми знаємо один одного і довіряємо", - казала Крус.

Водночас вона зазначала Variet, що хоча спільна робота має свої переваги, вони не женуться за тим, щоб постійно зніматися разом.

У 2021 році пара ошелешила шанувальників під час церемонії закриття 78-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Фото Пенелопи Крус та її чоловіка, які пристрасно цілуються на публіці, викликали захват у шанувальників. Це сталось перед тим, як актриса отримала Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль у фільмі "Паралельні матері".

Той самий цілунок Пенелопи і Хав'єра на Венеційському кінофестивалі Фото Getty Images

У 2022 році її номінували на "Оскар" як найкращу актрису за роль в іспанському фільмі. Бардем також був номінований за гру у фільмі "Бути Рікардо".

"Це було дуже особливо… Я маю на увазі те, що нас обох номінують... в один рік, це справді унікально", — казав Бардем.

На червоній доріжці зірки позували рука об руку, однак "Оскар" все ж не виграли.

Бардем очима коханої для його інтерв'ю журналу The Gentleman's Journal

Крім регулярних появ на публічних заходах, пара рідко коментує своє приватне життя. У січні в інтерв’ю Elle Пенелопа поділилась, що Хав’єр чудово співає і танцює. Крім того, Крус пояснила, чому вони тримають своїх дітей подалі від преси. З її слів, їхні діти самі вирішать, чи хочуть публічну роботу.

Нагадаємо, у жовтні Пенелопа Крус показала зроблені нею фотографії оголеного Хав'єра Бардема в душі, а він знову згадав про їхнє перше знайомство.