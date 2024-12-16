Хімія з першої зустрічі: історія кохання Пенелопи Крус і Хав’єра Бардема
50-річна актриса Пенелопа Крус давно завоювала любов публіки своїм талантом. Вона навіть стала першою іспанською кінодівою, яка отримала "Оскар".
Не зміг уникнути її чарів й 55-річний іспанський актор Хав'єр Бардем, з яким вона у шлюбі вже понад 14 років.
Коли вперше зустрілись Крус та Бардем? Як їм працюється разом у численних спільних фільмах? Всі подробиці - у ТаблоID.
Пенелопа Крус і Том Круз
До Бардема іспанська акторка зустрічалась з кількома зірками Голлівуду.
Пенелопа Крус і Том Круз познайомились на зйомках фільму "Ванільне небо" у 2000 році. У цей час він був одружений з Ніколь Кідман.
Про стосунки Пенелопа і Том оголосили у 2001 році - через шість місяців після розлучення Круза з Кідман. Як писав The Guardian, чоловік запросив Крус на вечірку з нагоди свого 39-річчя, і після того у них було кілька побачень.
Загалом з Крузом у актриси були трирічні стосунки, які мали досить приватний характер. Зірки рідко ділилися з пресою подробицями особистого життя. Крус хвалила його за щедрість та турботу, а сам Том розповідав, що любить у стосунках різні дрібниці, і часто готував для коханої.
Навесні 2004 року почали з’являтись чутки, що пара розлучається. Зірки ж підтвердили цю інформацію лише у січні того ж року. Представник Круза зазначав, що пара залишилась хорошими друзями, а розрив відбувся не через зраду чи захоплення актора саєнтологією.
Журнал People писав, що більшу частину стосунків Круз та Крус знімались у фільмах у різних частинах світу і замало часу проводили разом.
Далі у Пенелопи був короткий (2005-2006) роман із Метью МакКонахі, а вже згодом вона зустріла нове кохання, яке вилилось у щасливий багаторічний шлюб.
Знайомство з Бардемом
Познайомилися Хав’єр Бардем і Пенелопа Крус зовсім юними, під час зйомок фільму "Шинка, Шинка" у 1992 році, коли їй було 17, а йому - 23.
Бардем сказав GQ , що між ними була "очевидна хімія", однак поза кадром "нічого не сталося", оскільки Крус у той час була неповнолітньою. Однак актор досі пам’ятає той день.
"Ми познайомилися під час примірки, де ми подивилися один на одного, і я припускаю, що щось трапилося. Щось, що не має жодного пояснення і виходить за межі логіки та міркувань… Але тоді у нас було інше життя, різні плани та цілі. Проте щось відбулося – енергія, хімія... ", — сказав Бардем в інтерв’ю у жовтні 2024 року.
Відтоді кожен із них йшов своїм шляхом, поки у 2007 році фільм "Вікі Крістіна Барселона" не звів їх знову. Зі слів актора, так сталось, що у той момент вони були неодружені і змогли відновити зв’язок.
Шлюб
Протягом стосунків зіркова пара зберігала своє спільне життя в таємниці. У 2009 році з’явилися чутки про їхні заручини, але закохані їх не підтвердили.
Крус та її коханий часто працювали разом у кіно, однак перша спільна поява на публіці як пари відбулась лише у 2010 році. Хав’єр та Пенелопа прийшли на вручення премії Гойя в Мадриді. Тоді її номінували на нагороду за найкращу жіночу роль за роль у стрічці "Розірвані обійми".
13 липня 2010 року сталась довгоочікувана фанатами подія - шлюб Пенелопи Крус та Хав'єра Бардема. Вони обмінялися обітницями на інтимній церемонії в будинку друга на Багамах.
У 2011 році зіркове подружжя стало батьками. Зараз Бардем виховує з Крус 13-річного сина Леонардо та 11-річну доньку Луну.
Того ж року жінка стала першою іспанською актрисою, яка отримала зірку на Голлівудській алеї слави. Бардем також засвітився на цьому заході, адже прийшов підтримати дружину. Він отримав іменну зірку лише через рік.
У 2017 році актори порадували шанувальників байопіком "Ескобар", у якому пара перенесла своє кохання на екрани. У цей час Бардем знімався у "Піратах Карибського моря", де зіграв капітана Салазара. Пенелопа разом з дітьми відвідувала його на знімальному майданчику.
Робота разом
У 2018 році подружжя разом з’явилось в іспаномовному трилері-драмі "Усі знають", за який отримали однакову винагороду. Цікаво, що спільні для Бардема та Пенелопи Крус фільми не впливають на їхні стосунки у шлюбі.
"Ми не забираємо героїв додому в кінці дня. У нас схожі способи роботи. Допомагає те, що ми знаємо один одного і довіряємо", - казала Крус.
Водночас вона зазначала Variet, що хоча спільна робота має свої переваги, вони не женуться за тим, щоб постійно зніматися разом.
У 2021 році пара ошелешила шанувальників під час церемонії закриття 78-го Венеційського міжнародного кінофестивалю. Фото Пенелопи Крус та її чоловіка, які пристрасно цілуються на публіці, викликали захват у шанувальників. Це сталось перед тим, як актриса отримала Кубок Вольпі за найкращу жіночу роль у фільмі "Паралельні матері".
У 2022 році її номінували на "Оскар" як найкращу актрису за роль в іспанському фільмі. Бардем також був номінований за гру у фільмі "Бути Рікардо".
"Це було дуже особливо… Я маю на увазі те, що нас обох номінують... в один рік, це справді унікально", — казав Бардем.
На червоній доріжці зірки позували рука об руку, однак "Оскар" все ж не виграли.
Крім регулярних появ на публічних заходах, пара рідко коментує своє приватне життя. У січні в інтерв’ю Elle Пенелопа поділилась, що Хав’єр чудово співає і танцює. Крім того, Крус пояснила, чому вони тримають своїх дітей подалі від преси. З її слів, їхні діти самі вирішать, чи хочуть публічну роботу.
Нагадаємо, у жовтні Пенелопа Крус показала зроблені нею фотографії оголеного Хав'єра Бардема в душі, а він знову згадав про їхнє перше знайомство.