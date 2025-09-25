Кунакі без мейку випнула пружний бюст та розтягнулася на підлозі у вигадливих позах. Фото

28-річна французька модель Тіна Кунакі захопила шанувальників ефектними фото у спортлуці.

Ексдружина актора Венсана Касселя в Instagram опублікувала спокусливі знімки, на яких показалася на підлозі в чорних обтислих шортиках, декольтованому топі, танцювальному взутті й гетрах.

Манекенниця похвалилася пишним бюстом Фото instagram

Тіна у звабній позі продемонструвала свої жіночні вигини

Манекенниця ефектно посвітила сідницями на підлозі

Сексуальна зірка у шортах показала оголені стегна

Кунакі блиснула струнким тілом на пікантних фото

Тіна у спортивному одязі спокусливо полежала на підлозі

Модель похизувалася своєю розтяжкою

Нещодавно знаменитість у бікіні посвітила мокрим тілом у Венесуелі й наробила атмосферних фото топлес біля пальм. Також Тіна у пляжних луках спокусливо попозувала біля води та похвалилася формами у прозорому комплекті.

Як відомо, з Касселем манекенниця жила у шлюбі п'ять років. Від актора Кунакі навіть народила донечку Амазоні, якій зараз 6 років.