Кунакі без мейку випнула пружний бюст та розтягнулася на підлозі у вигадливих позах. Фото
28-річна французька модель Тіна Кунакі захопила шанувальників ефектними фото у спортлуці.
Ексдружина актора Венсана Касселя в Instagram опублікувала спокусливі знімки, на яких показалася на підлозі в чорних обтислих шортиках, декольтованому топі, танцювальному взутті й гетрах.
Нещодавно знаменитість у бікіні посвітила мокрим тілом у Венесуелі й наробила атмосферних фото топлес біля пальм. Також Тіна у пляжних луках спокусливо попозувала біля води та похвалилася формами у прозорому комплекті.
Як відомо, з Касселем манекенниця жила у шлюбі п'ять років. Від актора Кунакі навіть народила донечку Амазоні, якій зараз 6 років.
