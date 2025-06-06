Кунакі у бікіні та мокрій сукні поспокушала формами на пляжі. Фото

Карина Тімкова - 6 червня, 16:30

Колишня дружина актора Венсана Касселя, 28-річна французька модель Тіна Кунакі поділилася естетичними фото зі свого відпочинку.

В Instagram знаменитість опублікувала добірку спогадів, на яких позувала у купальниках на пляжі. Також вона показала, як залазила на дерево та зазнімкувалася в мокрій сукні.

"Солоні думки", — підписала вона допис.

Тіна Кунакі у купальнику посиділа на піску біля океану

Манекенниця посвітила формами на тлі мальовничого краєвиду

Фото instagram

Тіна Кунакі топлес попозувала на пляжі

І топлес полежала у воді

Тіна Кунакі у прозорій сукні посиділа на дереві

Тіна готова вилізти на дерево заради ефектного кадру

Тіна Кунакі у мінісукні посвітила мокрим тілом на пляжі

Зірка у чорному міні в горошок поспокушала підписників

Тіна Кунакі з келихом посвітила декольте на пляжі

Гірлянда на піску нагадувала форму серця. Невже це романтична подорож?

Тіна Кунакі у бікіні наробила пляжних фото

Куди ж без пляжного селфі

Тіна Кунакі з оголеною спиною попозувала з коктейлем в руках

Для ресторану Кунакі обрала чорний топ з оголеною спиною

Тіна Кунакі на пляжі засвітила свої пружні сідниці

Модель похвалилася пружними сідницями

Тіна Кунакі усміхнено попозувала на пляжі з келихом

Дівчина виглядала щасливою

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Тіна Кунакі у чорному бікіні показала фігуру на пляжі біля води

Багато світлин у бікіні не буває

Кунакі частенько позує у купальниках та хвалиться фігурою у спокусливих луках. Також модель не соромиться посвітити принадами та показатися без косметики.

Як відомо, Венсан і Тіна були у шлюбі 5 років. У 2019-му в них навіть народилася дитина. Дівчинку назвали Амазоні. Від своєї чинної коханої Нари Баптісти актор має 5-місячного сина, а від ексдружини Моніки Белуччі двох доньок — 20-річну Деву і 15-річну Леоні.

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