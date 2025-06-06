Кунакі у бікіні та мокрій сукні поспокушала формами на пляжі. Фото
Колишня дружина актора Венсана Касселя, 28-річна французька модель Тіна Кунакі поділилася естетичними фото зі свого відпочинку.
В Instagram знаменитість опублікувала добірку спогадів, на яких позувала у купальниках на пляжі. Також вона показала, як залазила на дерево та зазнімкувалася в мокрій сукні.
"Солоні думки", — підписала вона допис.
Кунакі частенько позує у купальниках та хвалиться фігурою у спокусливих луках. Також модель не соромиться посвітити принадами та показатися без косметики.
Як відомо, Венсан і Тіна були у шлюбі 5 років. У 2019-му в них навіть народилася дитина. Дівчинку назвали Амазоні. Від своєї чинної коханої Нари Баптісти актор має 5-місячного сина, а від ексдружини Моніки Белуччі двох доньок — 20-річну Деву і 15-річну Леоні.