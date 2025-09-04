Морські зірки та сексі пози: Тіна Кунакі у різних бікіні посвітила модельними формами на відпочинку. Фото

Карина Тімкова - 4 вересня, 14:00

Французька модель Тіна Кунакі вирішила, що літу ще не час завершуватися, і полетіла відпочивати на острів Лос-Рокес, що у Венесуелі.

Ексдружина актора Венсана Касселя в Instagram похизувалася моментами сонячної подорожі та наробила чимало гарячих фото у різних купальниках.

Тіна Кунакі зазнімкувалася з морськими зірками і нарвалася на хейт

За це фото з морськими зірками модель насварили шанувальники, але вона пояснила, що знаходилася з професіоналами і не виймала зірок з води повністю, щоб їм не зашкодити

Фото instagram
Тіна Кунакі показала бюст на фото з морськими зірками

28-річна Тіна повивчала море під наглядом супроводжуючих


Тіна Кунакі у бікіні блиснула пласким животом і довгими ногами

Зірка похвалилася тоненькою талією і стрункими ніжками

Тіна Кунакі у бікіні ефектно попозувала на нічному пляжі

У білому бікіні на зав'язках вона наробила нічних фото на пляжі

Тіна Кунакі у купальнику похвалилася формами на катері

Кунакі показала оголені стегна на літніх кадрах

Тіна Кунакі у купальнику наробила гарячого контенту на морі

Манекенниця з мілітарі принтом у звабливій позі знялась у воді

Тіна Кунакі у шортиках покаталася на катері

Схоже, Тіні сподобалося відволікати працівника готелю

Тіна Кунакі у синьому бікіні посвітила формами поки поплавала

Знаменитість підставила сонцю пружні сідниці

Тіна Кунакі наробила кумедних фото на відпочинку біля моря

Куди ж без веселих кадрів

Тіна Кунакі у шортах посвітила стрункими ногами на пляжі

Модель у джинсових шортиках похвалилася фігуркою на піску

Тіна Кунакі у бікіні наробила ефектних фото на тлі моря

Немов кадр з фільму

Тіна Кунакі у мокрому бікіні похвалилася тілом на морі

Колишня Касселя сповна насолодилася Карибським морем і поділилася гарячим контентом

Тіна Кунакі у купальнику засвітила сідниці на відпочинку на катері

Манекенниця блиснула сідницями на катері. Цікаво, вона все-таки стрибнула у воду?

Тіна Кунакі на пляжі посвітила фігуркою у купальнику

Зайвими фото у купальнику не можуть бути

Нещодавно Тіна захопила фанатів знімками топлес серед пальм та похвалилася кадрами з іншого відпочинку, на яких попозувала у мокрій сукні та, звичайно, в різних бікіні. А ще вона показувалася без косметики та демонструвала струнку фігурку в яскравих луках.

Як відомо, з Венсаном модель перебувала у шлюбі 5 років. Їхня спільна донечка Амазоні народилася весною 2019-го. Дівчинку зіркова матуся у мережі не показує.

Читайте також:

Кунакі у напівпрозорому комплекті засвітила груди на млосних фото

Кунакі у джинсових міні оголила засмаглі ноги під час прогулянки близ моря

Кунакі у шоколадному бікіні вигнулася під бризками водоспада у Венесуелі. Фото

Модель купальники кунакі
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів