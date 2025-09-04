Морські зірки та сексі пози: Тіна Кунакі у різних бікіні посвітила модельними формами на відпочинку. Фото

Французька модель Тіна Кунакі вирішила, що літу ще не час завершуватися, і полетіла відпочивати на острів Лос-Рокес, що у Венесуелі.

Ексдружина актора Венсана Касселя в Instagram похизувалася моментами сонячної подорожі та наробила чимало гарячих фото у різних купальниках.

За це фото з морськими зірками модель насварили шанувальники, але вона пояснила, що знаходилася з професіоналами і не виймала зірок з води повністю, щоб їм не зашкодити Фото instagram

28-річна Тіна повивчала море під наглядом супроводжуючих

Зірка похвалилася тоненькою талією і стрункими ніжками

У білому бікіні на зав'язках вона наробила нічних фото на пляжі

Кунакі показала оголені стегна на літніх кадрах

Манекенниця з мілітарі принтом у звабливій позі знялась у воді

Схоже, Тіні сподобалося відволікати працівника готелю

Знаменитість підставила сонцю пружні сідниці

Куди ж без веселих кадрів

Модель у джинсових шортиках похвалилася фігуркою на піску

Немов кадр з фільму

Колишня Касселя сповна насолодилася Карибським морем і поділилася гарячим контентом

Манекенниця блиснула сідницями на катері. Цікаво, вона все-таки стрибнула у воду?

Зайвими фото у купальнику не можуть бути

Нещодавно Тіна захопила фанатів знімками топлес серед пальм та похвалилася кадрами з іншого відпочинку, на яких попозувала у мокрій сукні та, звичайно, в різних бікіні. А ще вона показувалася без косметики та демонструвала струнку фігурку в яскравих луках.

Як відомо, з Венсаном модель перебувала у шлюбі 5 років. Їхня спільна донечка Амазоні народилася весною 2019-го. Дівчинку зіркова матуся у мережі не показує.