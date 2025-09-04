Морські зірки та сексі пози: Тіна Кунакі у різних бікіні посвітила модельними формами на відпочинку. Фото
Французька модель Тіна Кунакі вирішила, що літу ще не час завершуватися, і полетіла відпочивати на острів Лос-Рокес, що у Венесуелі.
Ексдружина актора Венсана Касселя в Instagram похизувалася моментами сонячної подорожі та наробила чимало гарячих фото у різних купальниках.
Нещодавно Тіна захопила фанатів знімками топлес серед пальм та похвалилася кадрами з іншого відпочинку, на яких попозувала у мокрій сукні та, звичайно, в різних бікіні. А ще вона показувалася без косметики та демонструвала струнку фігурку в яскравих луках.
Як відомо, з Венсаном модель перебувала у шлюбі 5 років. Їхня спільна донечка Амазоні народилася весною 2019-го. Дівчинку зіркова матуся у мережі не показує.
