Нікітюк у пеньюарі показала, як виглядає її тіло через 9 днів після пологів. Фото

Телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня вперше стала мамою, поділилася своєю післяпологовою формою.

В Instagram 37-річна зірка показалась у своїй квартирі в рожевому пеньюарі. На фоні можна помітити пеленальний столик її синочка, ім'я якого поки не розголошується.

"Чуєте цю музику? То я вриваюся в сторіс", — написала новоспечена мама.

Леся старається виходити на зв'язок з фанатами і потрохи розповідати про свій досвід материнства Фото instagram

Ведуча похвалилася стрункою фігурою і пласким животом через 9 днів після пологів

Ведуча також розповіла, які речі її лякали, поки вона була при надії. І додала, що зовсім не хвилювалася про вагу, розтяжки і варикоз, саме через це, на думку зірки, ці недуги оминули її:

"​​Три моменти які мене страшенно лякали під час вагітності:

1. ТікТоки вагітних жінок і всього що пов'язано з вагітністю.

2. Джинси з резинкою для вагітних

3. Раз в місяць дзвонила мама Кет і казала, що в мене от-от розпухне ніс.

Вага, розтяжки, токсикоз, варикоз, все що там далі з закінченням на "оз" і на "ой" мене не лякало. Алілуя! Тому цього й нема".

Новоспечена мама поділилася своїми переживаннями під час вагітності

Акторка показала фото свого бюста, зазначивши, її груди "поки що" тільки для годування дитинки

Днями знаменитість також поділилася своїми першими враженнями від материнства. Нагадаємо, батьком малюка є наречений Лесі, 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук.

Свого коханого зірка вперше показала у жовтні 2024 року. Після оголошення про стосунки пара почала ділитися милими моментами разом та робити веселі фото. А заручилися закохані на початку цього року.

Зазначимо, вагітність Нікітюк підтвердила ніжним фотоестом вже після народження сина.