Нікітюк у пеньюарі показала, як виглядає її тіло через 9 днів після пологів. Фото
Телеведуча Леся Нікітюк, яка 15-го червня вперше стала мамою, поділилася своєю післяпологовою формою.
В Instagram 37-річна зірка показалась у своїй квартирі в рожевому пеньюарі. На фоні можна помітити пеленальний столик її синочка, ім'я якого поки не розголошується.
"Чуєте цю музику? То я вриваюся в сторіс", — написала новоспечена мама.
Ведуча також розповіла, які речі її лякали, поки вона була при надії. І додала, що зовсім не хвилювалася про вагу, розтяжки і варикоз, саме через це, на думку зірки, ці недуги оминули її:
"Три моменти які мене страшенно лякали під час вагітності:
1. ТікТоки вагітних жінок і всього що пов'язано з вагітністю.
2. Джинси з резинкою для вагітних
3. Раз в місяць дзвонила мама Кет і казала, що в мене от-от розпухне ніс.
Вага, розтяжки, токсикоз, варикоз, все що там далі з закінченням на "оз" і на "ой" мене не лякало. Алілуя! Тому цього й нема".
Днями знаменитість також поділилася своїми першими враженнями від материнства. Нагадаємо, батьком малюка є наречений Лесі, 29-річний військовослужбовець Дмитро Бабчук.
Свого коханого зірка вперше показала у жовтні 2024 року. Після оголошення про стосунки пара почала ділитися милими моментами разом та робити веселі фото. А заручилися закохані на початку цього року.
Зазначимо, вагітність Нікітюк підтвердила ніжним фотоестом вже після народження сина.