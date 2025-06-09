"Мій Рекс": Нікітюк у день 29-річчя нареченого помилувалася тим, як він шопиться і підкрадається

9-го червня наречений телеведучої Лесі Нікітюк, військовослужбовець Дмитро Бабчук святкує свій день народження. Із нагоди 29-річчя "свого Рекса" зірка у Insta-сторіс перелічила кілька речей, які їй у ньому подобаються.

"З днем народження, мій Рекс. Хочу, щоби воно в тебе вже було нормальним", - написала Леся, вочевидь, маючи на увазі життя.

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"Люблю, як ти ходиш зі мною на шопінг... І те, як підкрадаєшся зранку до шафи, щоб взяти свою футболку. Добре, що я тобі на них аж 2 полички виділила... А ще ти вмієш мене кружити...", - поділилася 37-річна Леся.

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Дмитро ж, опублікувавши допис у Instagram, підбив певні підсумки прожитих ним літ, із яких 9 він присвятив військовій справі.

"За ці роки я бачив та переживав багато всього. Іноді я захоплювався та пишався тим, яку ж ми робимо колосальну роботу, інша сторона це було повне розчарування та нерозуміння чому саме так, адже можна ж було інакше і краще. Служба та війна багато чому мене навчила, а основне це зробили мене тим, ким я є. Даючи оцінку своєму життю, я можу з впевненістю сказати, що я пишаюсь собою", - зазначив Бабчук.

Нагадаємо, Леся та Дмитро тримали в секреті свої стосунки аж до жовтня 2024-го року. Власне, можливо, парі довелося оголосити про них публічно після того, як особу таємничого коханого телезірки все одно розсекретили завдяки його татуюванню. У січні ж 2025-го Бабчук освідчився Нікітюк.

Як відомо, ТаблоID зібрав цікаві факти про Лесю Нікітюк, як-от те, з якої спеціальності вона має диплом магістра та який її гумористичний номер зацінив Володимир Зеленський.