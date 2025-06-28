Нікітюк заселфилася з коханим і жартівливо відреагувала на чутки про сурогатну маму

Юлія Леськова - 28 червня, 14:05
Леся Нікітюк позує для фото
Фото з Instagram Лесі Нікітюк

Телеведуча та акторка Леся Нікітюк, яка нещодавно вперше стала мамою, відреагувала на чутки про те, що її дитину виносила сурогатна мати. 

Леся перепостила сторіс своєї підписниці, яка обурилася відео в YouTube, в якому припускається, що зірка не сама виношувала дитину. 

"Перша рекомендація: Леся Нікітюк всіх обманює. Близько 50к переглядів! Жінку звинувачують за маленький животик і гарну білизну", - написала шанувальниця Нікітюк. 


Леся Нікітюк прокоментувала чутки про сурогатну маму

До речі, Нікітюк якось розповідала, що після кількарічного щільного графіка декрет їй здається відпусткою

У відповідь на це телеведуча опублікувала фото, на якому її в щічку цілує коханий, військовослужбовець Дмитро Бабчук. 

"Всім бажаємо таких звинувачень. З повагою, власник Ролс Ройса і телеведуча, яка оплатила сурогатну мати", - пожартувала вона. 

Леся Нікітюк з коханим на селфі

Як завжди, на чутки Леся відреагувала з гумором

Нагадаємо, чутки про вагітність Лесі почали ходити ще взимку, після того, як вона оголосила про заручини зі своїм коханим. 

Проте зірка тоді відмовилася коментувати чутки, зазначаючи, що не відповідає на питання про особисте. 

Офіційно підтвердила вагітність Лесі незадовго до пологів. Вона знялася до глянцю та розповіла про те, як протікає її вагітність.

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