"Серце наповнилося теплом": Подкопаєва показалася з 18-річною дочкою на її персональній фотовиставці

Фото з Insragram Лілії Подкопаєвої

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва похвалилася старшою донькою, 18-річною Кароліною, яка днями провела власну фотовиставку.

Лілія завітала на виставку доньки під назвою "Надія в горі", яку вона провела в Атланті, та попозувала з нею для фото.

"Прийшла на фотовиставку старшої доньки - і серце наповнилося теплом і гордістю. У кожному її кадрі - частина душі, справжні емоції і жива історія. Вона бачить світ тонко і глибоко", - написала Подкопаєва.

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Подкопаєва підтримала доньку на її фотовиставці

На виставку прийшло чимало людей

Як відомо, у Лілії Подкопаєвої є ще двоє дітей: 19-річний прийомний син Вадим та 5-річна донька Евеліна від шлюбу з Ігорем Дубінським.

До речі, нещодавно Лілія хвалилася, що її старша донька вивчатиме маркетинг у Державному університеті Джорджії.