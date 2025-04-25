"Той, хто вміє тримати міцно": Подкопаєва привітала свого чоловіка і подякувала йому за любов до України

Тамара Кудрявченко - 25 квітня, 14:30

Гімнастка Лілія Подкопаєва 25-го квітня привітала свого чоловіка Ігоря Дубинського з днем народження.

У своєму Instagram вона виклала фото з коханим та подякувала йому за любов і підтримку України. 

Лілія Подкопаєва з чоловіком Ігорем

Ігор і Лілія познайомилися в Атланті, де обидва живуть і працюють

"Ігорю, з Днем народження! Ти - той, хто вміє тримати міцно, говорити щиро й діяти з серцем", - зазначила Лілія. 


"Твоя любов до України, твоя підтримка спорту й захисників — це не просто внесок. Це твоя душа у дії. Для когось ти — меценат. Для когось — надія. А для мене — все одразу. Люблю тебе. І дякую за тебе кожного дня", - присвятила вона зворушливі слова своєму чоловіку. 

Нагадаємо, у січні Подкопаєва вітала Дубинського з річницею і показувала їхні сімейні фото. Спільній доньці подружжя, Евеліні у вересні виповниться 6 років. 

Також 46-річна олімпійська чемпіонка має 18-річну дочку Кароліну від першого чоловіка Тимофія Нагорного, і 19-річного сина Вадима, якого всиновила з Нагорним. 

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