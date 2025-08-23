"Розуміє з пів слова": елегантна Подкопаєва заселфилася у ліфті зі своїм коханим

Фото з Instagram Лілії Подкопаєвої

47-річна гімнастка Лілія Подкопаєва потішила своїх підписників ошатними фото зі своїм чинним чоловіком Ігорем Дубінським.

Лілія у елегантному чорному штанному костюмі та укладкою зазнімкувалася у дзеркалі зі своїм коханим.

"Свої люди - це ті, хто розуміє з пів слова й підтримує без зайвих пояснень", - написала Подкопаєва.

Ігор також був святково одягнений: у чорному класичному костюмі та білій сорочці

Свій образ гімнастка доповнила чорними туфлями на підборах та клатчем

Нагадаємо, у січні цього року Лілія Подкопаєва показала фото з коханим з нагоди їхньої річниці. Ймовірно тоді гімнастка вітала Ігоря з 7-ю або 8-ю річницею знайомства, бо про одруження парочки стало відомо у 2019-му.

До речі, у подружжя є спільна 5-річна донька Евеліна, яка нещодавно пішла до школи.

Крім того, у Лілії є двоє старших дітей: 19-річний син Вадим та 18-річна донька Кароліна.