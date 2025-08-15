"Я вчуся дякувати": Подкопаєва в день 47-річчя розкрила своє ставлення до віку
15-го серпня гімнастка Лілія Подкопаєва відзначає своє 47-річчя. Спортсменка з нагоди свого свята опублікувала пост у Instagram, де поділилася думками про вік та про швидкоплинність часу.
"Зустрічаю свій персональний Новий рік. Час минає швидко, іноді - надто швидко. Та замість хапатися за нього, я вчуся дякувати - за кожен день, який прожила, за людей, яких зустріла. За уроки, що змінювали мене, і за маленькі й великі перемоги, які додавали сміливості", - зізналася Ліля.
"Вік для мене - не цифра. Це сліди на серці, теплі обійми, втрати, що вчать цінувати життя, і мрії, які досі горять", - додала вона.
Нагадаємо, Подкопаєва має вже двох дітей-студентів: 19-річний син Вадим вчиться у Технологічному інституті Джорджії, а 18-річна донька Кароліна - в Державному університеті Джорджії. Наймолодша ж дитина Лілії, від її чинного чоловіка Ігоря Дубінського, 5-річна Евеліна нещодавно пішла до школи.
