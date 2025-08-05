"Маленький крок": Подкопаєва віддала 5-річну доньку до першого класу американської школи. Фото
Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва повідомила, що її молодша донечка, 5,5-річна Евеліна пішла до школи.
У своєму Instagram 46-річна зіркова матуся показалася в обіймах усміхненої дівчинки за її партою в американській школі.
"Перший день у школі. Маленький крок для неї та величезний для мого серця", — написала вона.
Нагадаємо, цієї весни старша дочка Лілії, 18-річна Кароліна закінчила старшу школу. Знаменитість разом із чоловіком, Ігорем Дубінським мило вітали підлітка з її випускним. Також гімнастка розповідала, куди її дочка піде вчитися далі.
Маленька Евеліна частенько показується у маминому блозі на милих фото. А, як відомо, Подкопаєва має і 19-річного прийомного сина Вадима, який теж навчається в Америці.