"Маленький крок": Подкопаєва віддала 5-річну доньку до першого класу американської школи. Фото

Олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва повідомила, що її молодша донечка, 5,5-річна Евеліна пішла до школи.

У своєму Instagram 46-річна зіркова матуся показалася в обіймах усміхненої дівчинки за її партою в американській школі.

"Перший день у школі. Маленький крок для неї та величезний для мого серця", — написала вона.

Крихітка, яка тільки в травні закінчила садочок, вже пішла до першого класу Фото instagram

Нагадаємо, цієї весни старша дочка Лілії, 18-річна Кароліна закінчила старшу школу. Знаменитість разом із чоловіком, Ігорем Дубінським мило вітали підлітка з її випускним. Також гімнастка розповідала, куди її дочка піде вчитися далі.

Маленька Евеліна частенько показується у маминому блозі на милих фото. А, як відомо, Подкопаєва має і 19-річного прийомного сина Вадима, який теж навчається в Америці.