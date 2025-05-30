"Модельні вайби": Подкопаєва полюбувалася старшою донькою в міні

Старша донька гімнастки Лілії Подкопаєвої, 18-річна Кароліна зазнімкувалася на тлі вечірніх краєвидів Атланти і виклала кілька світлин у Instagram.

"Атланта Юнайтед", - підписала дівчина, яка, вочеведь, уболівала за "рідну" команду на матчі проти "Орландо Сіті" 29-го травня.

Кароліна запостила кілька нових фото Фото з Instagram

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Захоплений коментар під доньчиним постом залишила мама Ліля.

"Окей, модельні вайби! Повірити не можу, яка ти доросла і вродлива!", - зізналася вона.

Лілія помилувалася своєю донею

Хрещеною дівчини є одіозна співачка Ані Лорак. Через її зрадницьку позицію щодо України Подкопаєва більше не спілкується з колишньою подругою

Нагадаємо, Кароліна днями випустилася зі школи, а восени розпочне навчання у виші.

Як відомо, Лілін син, 19-річний Вадим уже теж студент, а наймолодше зіркове дитятко, 5-річна Евеліна, спільна доня спортсменки та її чоловіка Ігоря Дубінського, готується піти до школи.