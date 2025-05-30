"Модельні вайби": Подкопаєва полюбувалася старшою донькою в міні

Марія Ткаченко - 30 травня, 17:15
Лілія Подкопаєва
Фото з Instagram Подкопаєвої

Старша донька гімнастки Лілії Подкопаєвої, 18-річна Кароліна зазнімкувалася на тлі вечірніх краєвидів Атланти і виклала кілька світлин у Instagram.

"Атланта Юнайтед", - підписала дівчина, яка, вочеведь, уболівала за "рідну" команду на матчі проти "Орландо Сіті" 29-го травня.

Донька Лілії Подкопаєвої

Кароліна запостила кілька нових фото

Фото з Instagram

Захоплений коментар під доньчиним постом залишила мама Ліля.

"Окей, модельні вайби! Повірити не можу, яка ти доросла і вродлива!", - зізналася вона.

Кароліна Нагорна

Лілія помилувалася своєю донею

Донька Подкопаєвої від Нагорного
Старша дочка Лілії Подкопаєвої

Хрещеною дівчини є одіозна співачка Ані Лорак. Через її зрадницьку позицію щодо України Подкопаєва більше не спілкується з колишньою подругою

Нагадаємо, Кароліна днями випустилася зі школи, а восени розпочне навчання у виші

Як відомо, Лілін син, 19-річний Вадим уже теж студент, а наймолодше зіркове дитятко, 5-річна Евеліна, спільна доня спортсменки та її чоловіка Ігоря Дубінського, готується піти до школи. 

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