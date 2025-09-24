"Чарівність зашкалює": Ребрик замилувала підписників відео молодшої доньки в ніжній рожевій сукні
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка називає свою з хореографом Андрієм Диким молодшу донечку Аделіну "антистресом", поділилася черговим відео з дівчатком у Instagram.
"Це відео гарантовано дарує усмішку", - запевнила зіркова мама.
Півторарічна Адель позувала, стоячи на стільчику. Малу вбрали в ніжне рожеве платтячко, а волосся прикрасили обідцем із бантиком.
Підписники Лілі не жаліють компліментів для маленької красуні, а Ребрик радять не зупинятися і народжувати ще гарних дівчаток.
"Чарівність принцеси зашкалює", - прокоментувала відео акторка Ольга Сумська.
Як відомо, в Адельки є дві старших сестрички, 13-річна Діана та 7-річна Поліна. 46-річний Андрій Дикий свого часу зізнавався, як сприйняв те, що і третя їхня з Лілею дитина виявилися дівчинкою, а не хлопчиком, якого їм усі пророчили.
"Ненадовго, але як безцінно": Ребрик зворушила зустріччю з батьками у рідних Чернівцях
"Чотири змісти жити": Ребрик показала цілунки з чоловіком на вокзалі та обійми з доньками. Фото
"Коли втомилася, але маєш вигляд на мільйон": Ребрик на яскравих фото продемонструвала 12 емоцій багатодітної мами
"Тримаємось за кожну мить, яка схожа на нормальне життя": Ребрик у Туреччині повеселилася з доньками на пінній вечірці
"Мамські мудрості": Ребрик показала, як допомагає доньці вчити вірш. Кумедне відео