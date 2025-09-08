"Мамські мудрості": Ребрик показала, як допомагає доньці вчити вірш. Кумедне відео
Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, у чиїй сім'ї є дві школярки, поділилася лайфхаком, за який їй будуть вдячні чимало татів і мам. У кумедному відео зірка показала, як працює "асоціативним рядом", помагаючи 7-річній доньці Поліні вивчити вірш.
"Рубрика "мамські мудрості"", - анонсувала 44-річна Ліля.
"Вриваємось у новий навчальний тиждень із мотиваційним мамським лайфхаком "як вивчити шкільний вірш, коли дитина каже: "Не хочу!"" Від вас - трохи терпіння, трохи "аніматора" і результат: сміх, гра і вірш, вивчений напам'ять! Асоціативний ряд від мами - працює! Спробуйте", - порадила актриса.
Як відомо, Поліна вже в 2-му класі, а її старша сестра Діана - в 8-му. Наймолодшій донечці Ребрик та хореграфа Андрія Дикого, Аделіні півтора рочки, і до шкільних віршиків ще є трохи часу.
