"Мамські мудрості": Ребрик показала, як допомагає доньці вчити вірш. Кумедне відео

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, у чиїй сім'ї є дві школярки, поділилася лайфхаком, за який їй будуть вдячні чимало татів і мам. У кумедному відео зірка показала, як працює "асоціативним рядом", помагаючи 7-річній доньці Поліні вивчити вірш.

"Рубрика "мамські мудрості"", - анонсувала 44-річна Ліля.

"Вриваємось у новий навчальний тиждень із мотиваційним мамським лайфхаком "як вивчити шкільний вірш, коли дитина каже: "Не хочу!"" Від вас - трохи терпіння, трохи "аніматора" і результат: сміх, гра і вірш, вивчений напам'ять! Асоціативний ряд від мами - працює! Спробуйте", - порадила актриса.

Вчити віршики можна весело - доведено та Поліною

Акторка поділилася своїм креативним лайфхаком

Як відомо, Поліна вже в 2-му класі, а її старша сестра Діана - в 8-му. Наймолодшій донечці Ребрик та хореграфа Андрія Дикого, Аделіні півтора рочки, і до шкільних віршиків ще є трохи часу.

Відгадаєте, що це показує Ребрик?

