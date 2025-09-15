"Час летить": Ребрик на честь 1,5-річчя доньки показала її в милому відео з тортиком

Телеведуча та акторка Лілія Ребрик, яка протягом першого року життя своєї з хореографом Андрієм Диким молодшої доньки, Аделіни, щомісяця влаштовувала символічне святкування та фотосесію, зробила це і на півтораріччя дівчинки.

Аделька, вбрана в ошатний бодік та з кумедними хвостиками на голові, сама задмухнула свічечку на торті. Відео зіркова мама опублікувала в Instagram.

Аделі влаштували солодке святкування 1,5-річчя

"Півтора рочки. Ну хіба це не привід для маленького родинного свята? Наша Адель- наш антистрес. Що б не відбувалося, вона вміє влаштовувати свято навіть тоді, коли навколо зовсім не до нього", - поділилася Ліля.

"Її сміх, "ням-ням", її обійми- найкраще нагадування, що радість можна знайти в кожному дні", - зізналася вона.

Крихітці теж дали скуштувати торта

Як відомо, в Аделіни є дві старших сестри - 13-річна Діана та 7-річна Поліна. Нещодавно Ребрик розповідала про їхнє з Диким табу в вихованні дівчаток.



