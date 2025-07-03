"Інверсійна терапія": 66-річна Мадонна вразила стійкою на голові. Фото
Американська попзірка Мадонна у свої 66 років перебуває в неабиякій фізичній формі. І хоч зірка явно фотошопить свої фото в мережі, її фігура і витривалість справді вражають.
Як відомо, 2 роки тому артистка перенесла бактеріальну інфекцію, яка її ледь не вбила. Тоді зірці довелося відкласти початок світового туру. Але Мадонна оговталася, завела новий роман і продовжує активно і яскраво жити це життя.
А щоб бути здоровою і мати сили співачка займається з тренерами. Фрагмент свого тренування вона показала в сторіс. На фото Мадонна стоїть у стійці на голові і ліктях.
"Інверсійна терапія", - підписала кадри зірка.
Нагадаємо, нещодавно Мадонна в образі сексі відьми розгулювала нічними вулицями. А перед цим вона позувала в ліжку в ніжному луці та з квіткою в роті.