"Інверсійна терапія": 66-річна Мадонна вразила стійкою на голові. Фото

Тамара Кудрявченко - 3 липня, 14:45
Мадонна в стильному луці

Мадонна вміє дивувати

Фото з Instagram

Американська попзірка Мадонна у свої 66 років перебуває в неабиякій фізичній формі. І хоч зірка явно фотошопить свої фото в мережі, її фігура і витривалість справді вражають. 

Як відомо, 2 роки тому артистка перенесла бактеріальну інфекцію, яка її ледь не вбила. Тоді зірці довелося відкласти початок світового туру. Але Мадонна оговталася, завела новий роман і продовжує активно і яскраво жити це життя. 

А щоб бути здоровою і мати сили співачка займається з тренерами. Фрагмент свого тренування вона показала в сторіс. На фото Мадонна стоїть у стійці на голові і ліктях. 


Мадонна в стійці на голові

Важко повірити, що цій легендарній жінці 66 років

"Інверсійна терапія", - підписала кадри зірка. 

Інверсійна терапія - це метод лікування, який передбачає перевертання тіла догори ногами або під кутом, зазвичай за допомогою інверсійного столу. Цей метод має на меті зменшити тиск на хребет, розслабити м'язи та покращити кровообіг

Інверсійна терапія - це метод лікування, який передбачає перевертання тіла догори ногами або під кутом, зазвичай за допомогою інверсійного столу. Цей метод має на меті зменшити тиск на хребет, розслабити м'язи та покращити кровообіг

Нагадаємо, нещодавно Мадонна в образі сексі відьми розгулювала нічними вулицями. А перед цим вона позувала в ліжку в ніжному луці та з квіткою в роті

Читайте також:

Мадонна з незвичним кольором волосся перевтілилася у власну матір. Фото

Зухвалі пози і дивакуваті луки: Мадонна на гламурній примірці попозувала у футболці з надписом про війну. Фото

Спірс, Андерсон, Мадонна, Шварценеггер та інші зірки, які мали стосунки зі своїми підлеглими

Мадонна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів