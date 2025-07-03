"Інверсійна терапія": 66-річна Мадонна вразила стійкою на голові. Фото

Мадонна вміє дивувати Фото з Instagram

Американська попзірка Мадонна у свої 66 років перебуває в неабиякій фізичній формі. І хоч зірка явно фотошопить свої фото в мережі, її фігура і витривалість справді вражають.

Як відомо, 2 роки тому артистка перенесла бактеріальну інфекцію, яка її ледь не вбила. Тоді зірці довелося відкласти початок світового туру. Але Мадонна оговталася, завела новий роман і продовжує активно і яскраво жити це життя.

А щоб бути здоровою і мати сили співачка займається з тренерами. Фрагмент свого тренування вона показала в сторіс. На фото Мадонна стоїть у стійці на голові і ліктях.

Важко повірити, що цій легендарній жінці 66 років

"Інверсійна терапія", - підписала кадри зірка.

Інверсійна терапія - це метод лікування, який передбачає перевертання тіла догори ногами або під кутом, зазвичай за допомогою інверсійного столу. Цей метод має на меті зменшити тиск на хребет, розслабити м'язи та покращити кровообіг

Нагадаємо, нещодавно Мадонна в образі сексі відьми розгулювала нічними вулицями. А перед цим вона позувала в ліжку в ніжному луці та з квіткою в роті.