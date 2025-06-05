"Король Лев", кульки і батути: Макацарія з дружиною влаштували тематичне свято на 2-річчя свого сина. Відео
40-річний грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його 23-річна дружина Ліза Чічуа відсвяткували другий день народження свого сина Георгія.
Батьки влаштували первістку незбутню вечірку просто неба. На захід були запрошені аніматори, локація була прикрашена в стилі мультика "Король Лев", а також пастельними кульками й ведмедиками.
На опублікованому в Instagram ролику видно, як іменинник насолоджується святом, сміється з мамою і татом, обіймається з плюшевими тваринками та задуває свічки.
З нагоди дня народження сина батьки також показували його традиційну фотосесію. До речі, з Георгом Іраклі та Ліза люблять влаштовувати милі зйомки і показуватися на сімейних прогулянках.
Нагадаємо, у подружжя також є донька Ніно, яка народилась у січні цього року. Нещодавно Макацарія тішив фанів ніжним знімком з дівчинкою.
А ще бізнесмен разом із коханою відвідували світський захід у фемілі луках та їздили на романтичні святкування у Дубаї.