"Король Лев", кульки і батути: Макацарія з дружиною влаштували тематичне свято на 2-річчя свого сина. Відео

40-річний грузинський бізнесмен і колишній герой шоу "Холостяк" Іраклі Макацарія та його 23-річна дружина Ліза Чічуа відсвяткували другий день народження свого сина Георгія.

Батьки влаштували первістку незбутню вечірку просто неба. На захід були запрошені аніматори, локація була прикрашена в стилі мультика "Король Лев", а також пастельними кульками й ведмедиками.

На опублікованому в Instagram ролику видно, як іменинник насолоджується святом, сміється з мамою і татом, обіймається з плюшевими тваринками та задуває свічки.

Георг радів святу на свою честь Кадр з відео anna.leonizze

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Хлопчик пообіймався з головними героями улюбленого мультика

Іраклі показався з сином на руках

Зірковий тато радісно підкидував Георгія в повітря

Тортик також був прикрашений головними героями популярної історії

Іменинник повеселився з мамою на батутах

На вечірку сім'я вдягнула ніжні білі образи

Первісток подружжя був задоволений веселощами на святі

Навіть Вінні-Пух прийшов привітати хлопчика з 2-річчям

З нагоди дня народження сина батьки також показували його традиційну фотосесію. До речі, з Георгом Іраклі та Ліза люблять влаштовувати милі зйомки і показуватися на сімейних прогулянках.

Нагадаємо, у подружжя також є донька Ніно, яка народилась у січні цього року. Нещодавно Макацарія тішив фанів ніжним знімком з дівчинкою.

А ще бізнесмен разом із коханою відвідували світський захід у фемілі луках та їздили на романтичні святкування у Дубаї.