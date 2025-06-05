MamaRika у тоненькому бікіні потанцювала на тлі моря
Співачка MamaRika (справжнє ім'я Анастасія Середа) вирушила на відпочинок в Одесу.
У своєму Instagram 34-річна виконавиця запостила відео, де покрутилася під сонцем в купальнику.
Нагадаємо, Середа не з тих, хто байдуже ставиться до свого тіла. У серпні 2021-го Анастасія народила сина Давіда від чоловіка Сергія Середи. Раніше вона міркувала про (не)прийняття свого тіла та способи його вдосконалення.
До речі, у січні 2024-го Анастасія наважилася на мамопластику.
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