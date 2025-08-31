"Кохаю тебе": Єфросиніна ніжно звернулася до чоловіка у річницю, про яку забула
Телеведуча Маша Єфросиніна ніжно привітала свого чоловіка, бізнесмена та військового Тимура Хромаєва з річницею весілля та зізналася, що вперше забула про неї.
Світлиною з коханим Маша поділилася у своєму Instagram.
"23 роки разом. 22 роки у шлюбі. І перший рік, як я забула, що в нас річниця. Зазвичай забуваєш ти. Але, кажуть, що пари, які довго разом, дійсно стають схожими одне на одного. Кохаю тебе", - написала Єфросиніна.
Нагадаємо, наприкінці червня Маша Єфросинані влаштувала зйомку у плащі свого чоловіка.
Як відомо, у подружжя двоє спільних дітей: 21-річна донька Нана та 11-річний син Олександр.
Також Маша якось прокоментувала чергові чутки про те, що вони з Тимуром розірвали стосунки, наголосивши, що коханого інші жінки не цікавлять.
ТаблоID 20 років: Кароль, Зібров, Монро, Єфросиніна та багато інших зберуться на святкуванні ювілею
"Істина для всієї країни": Єфросиніна на блакитно-жовтій гойдалці поміркувала про незалежність
"Не попросив матеріального": Єфросиніна привітала сина з 11-річчям та влаштувала йому поїздку в країну мрії. Фото