Принц Гаррі й Меган Маркл у персиковому максі засвітилися в Нігерії та отримали по намисту

Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл 10-го травня прибули до Нігерії, де проведуть три дні. Першою їхньою зупинкою стала школа у столиці, місті Абуджа.

Як повідомляє People, гостей зустріли музично-танцювальним перформансом у виконанні місцевих артистів, а ще подаруночками - традиційними намистами з дерева.

Для появи на публіці 42-річна Меган обрала персикову сукню від свого улюбленого бренду Heidi Merrick.

Поїздка до Нігерії приурочена до 10-річчя Invictus Games, але розпочати Меган і Гаррі вирішили з візиту до навчального закладу Фото Getty Images

Спілкуючись за школярами, Маркл не могла не згадати своїх сина і доньку, які, вочевидь, лишилися в США з бабунею Дорією. Так, вона зазначила, що Арчі Гаррісону минулого тижня виповнилося 5 років і що йому подобаються конструктори. А завітавши на урок співів і танців зізналася, що і Лілібет Діана, якій у червні буде 3, понад усе це любить.

Додому герцог і герцогиня повезуть сувеніри - дерев'яні намиста Фото AFP via Getty Images

Нагадаємо, подейкують, принц Вільям та Кейт нещодавно зробили крок до примирення з Гаррі й Меган, запросивши їх у гості разом із дітьми. Але герцогиня Сассекська буцімто навідріз відмовилася.

Як відомо, перед поїздкою до Нігерії принц Гаррі ненадовго завітав до Великої Британії, але ні з батьком, ні з братом не побачився.



