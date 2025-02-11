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Стильно і тепленько: Меган Маркл у Ванкувері вигуляла ефектний зимовий кежуал із максі-пуховиком. Фото

Марія Ткаченко - 11 лютого, 13:30
Меган Маркл і принц Гаррі

Спільними появами на публіці Меган і Гаррі нарешті поклали край чуткам про своє розлучення

Фото Getty Images

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка разом із чоловіком, принцом Гаррі останніми днями з'являється на різних заходах у рамках Invictus Games, дбає про те, щоби після спекотної Каліфорнії не застудитися в ванкуверській холоднечі.

43-річна модниця 10-го лютого вигуляла черговий ефектний і теплий лук. Як повідомляє People, на Мег був довгий пуховик від Mackage кремового кольору, розрахований на температуру до -15 градусів. Коштує такий 1250 доларів. Чорні рукавички Маркл від Moncler коштують 680 доларів, а чобітки Sorel як у неї до знижок коштували 240 доларів. Не забула герцогиня й про шапчину.

Принц Гаррі і його дружина

Маркл за ручку з коханим вийшла на публіку в Ванкувері

Фото Getty Images

Нагадаємо, нещодавно Меган зняла емоційне відео для свого Instagram, де показалася в світшоті з вишитими іменами їхніх із Гаррі дітей. А ще інтернет-користувачі днями змогли роздивитися, як зараз виглядають 5-річний Арчі Гаррісон і 3-річна Лілібет Діана і чи схожі малі на їхній портрет від ШІ.

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