Меган Маркл із сумочкою за $850 зазнімкували з принцом Гаррі коло басейну розкішного готелю. Фото

Принц Гаррі разом зі своєю дружиною Меган Маркл перебувають у справах у спекотній Флориді. Пару помітили біля басейну одного із найрозкішніших готелів штату.

Припускають, що після гри в поло напередодні герцоги Сассекські зупинилися в Four Seasons у Палм-Біч, де номер-люкс коштує 8000 доларів за ніч. Саме там вони й потрапили в об'єктив камери.

41-річна Маркл була одягнута в білі штани та чорний топ. Свій образ для відпочинку герцогиня доповнила сонцезахисними окулярами та пляжною сумочкою Cesta Collective за 850 доларів.

Меган та Гаррі заскочили біля басейну Фото Fabio Araújo

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Нагадаємо, днями принц Гаррі та Меген Маркл засвітилися на благодійному матчі з поло. Герцогиня у сукні оригінального фасону нагородила свого чоловіка за перемогу кубком та цілунком.

Як відомо, Гаррі та Меган не дуже люблять у Британії. Про це свідчить опитування, у якому симпатію до пари висловили тільки 31% та 26% громадян.