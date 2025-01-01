Мило чи химерно? В мережі завірусився портрет дітей принца Гаррі й Меган, створений ШІ

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Британський принц Гаррі та його дружина Меган Маркл уже давно перестали балувати публіку фотографіями своїх дітей, Арчі Гаррісона та Лілібет Діани. Виправити це взявся хтось із їхніх фанів, звернувшись по допомогу до штучного інтелекту.

Різдвяно-новорічна листівка з зображенням маленьких принца та принцеси завірусилася в Х, повідомляє Ace Showbiz.

На задньому плані фейкового фото видно собак герцога та герцогині Сассекських, біглів Мію та Гая. От лише в однієї з тварин, схоже, бракує лап, і це не єдиний ляп, який помітили інтернет-користувачі. В них виникли питання до кутів на штанях Арчі, а ще до того, що руки дітей заховані, мовляв, ШІ просто не вміє їх малювати як слід.

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Інтернет-юзери не купилися на фейкове фото 5-річного Арчі та 3-річної Лілі й ганять його невідомого автора Фото з Х

Нагадаємо, нещодавно було оприлюднено справжню листівку Гаррі та Меган, де їхні діти зображені зі спини. Вочевидь, нею та старими фото Арчі та Лілі й надихався автор фейкової листівки.

Як відомо, торік Кейт Міддлтон оскандалилася через невдало відфотошоплене сімейне фото, яке опублікували у офіційних акаунтах палацу. Принцеса Вельська публічно вибачилася, але все стала героїнею мемів.



