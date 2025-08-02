"Якщо доля дозволить": 82-річний Джаггер та його наречена подумують про народження ще однієї дитини - інсайдер

Фото з Instagram Мелані Хемрік

Легендарний британський рок-музикант Мік Джаггер, який нещодавно відсвяткував своє 82-річчя, та його вдвічі молодша дівчина, колишня балерина Мелані Хемрік нібито планують ще одну дитину.

Про це пише видання Daily Mail.

За словами інсайдера, друзі пари не очікують весілля цих двох найближчим часом, адже вони і так щасливі разом й навіть обговорювали можливість народження другої дитини, "якщо доля дозволить".

Зазначається, що завдяки Мелані та його наймолодшому нащадку - 8-річному сину Деверо, Мік нарешті повернувся до щасливого моногамного домашнього життя.

"Річ у тім, що вона - Мелані - підлаштовується під кожне його бажання. Можна сказати, що з усіх його жінок вона найкраща. Як співається у пісні, вона дає йому все, що потрібно", - стверджує джерело.

Згідно з інформацією, Хемрік проявила неабиякі дипломатичні здібності й налагодила стосунки з колишніми жінками Джаггера.

"Вона також доклала зусиль, щоб познайомитися з усіма дітьми, і всім їм вона теж подобається, тож це допомагає", - сказала подруга Мелані.

Джаггер зі своїм 8-річним сином від Мелані

Крім того, колишня балерина та її син постійно перебувають з Міком у Франції, де музикант має квартиру та розкішний маєток. Тож їхнє життя можна назвати справжнім сімейним життям.

"Зараз вона не зосереджується на власній кар'єрі, що відрізняється від інших його серйозних романів. І ще вони дуже сумісні та мають багато спільних інтересів. Фітнес – серед них номер один. І вона майже не їсть, як і він. Вона не вимоглива, їй просто подобається бути дівчиною Міка. Вона не тисне на нього щодо одруження, це, здається, не є для неї пріоритетом", - додала подруга.

Нагадаємо, Мелані Хемрік якось заявила, що 44-річна різниця у віці з коханим нічого для неї не означає.

У квітні цього року Мелані офіційно підтвердила чутки про заручини з Міком.