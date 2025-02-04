"Тільки не смійтеся": Могилевська показала повсякденний вміст своєї сумки. Відео

Співачка Наталія Могилевська показала, які речі зазвичай можна знайти в її - досить чималій - щоденній торбинці. 49-річна зірка зняла для Insta-аудиторії спеціальне відео про це.

Отже, в Наталії, яка веде здоровий спосіб життя, завжди при собі пляшка з водою. Цікаво, що готівки артистка не носить узагалі, а має гроші лише на картках - вони та документи зберігаються у портмоне.

Найбільше місця в сумці Могилевської займає аптечка: доросла та дитяча. Також під рукою в неї окуляри, браслети та навушник для роботи. Далі Наталія витягла дещо особливе.

Маючи таку аптечку, Могилевська готова до багатьох несподіванок

"О, це цікаві речі. Це книжка, завдяки їй я вкладаю дитину, якщо що. Постійно питає: "Мамо, хочу казочку"", - пояснила виконавиця, показуючи на камеру "Лускунчика".

"А це... тільки не смійтеся... тут я пишу пісні. Друзі, ну що, в моїх дітей є дитинство, а в мене що, нема?", - зазначила Могилевська, демонструючи великий пухнастий блокнот із крилятами.

У дівчинки Наталочки є блокнот-щоденник у вигляді казкового звірятка Лілії

Нагадаємо, нещодавно 4-річна прийомна донька зірки Софія вперше побувала в неї за лаштунками. Як відомо, її сестрі Мішель у грудні виповнилося 13. І хоча зіркова прийомна мама не показує облич дівчат у мережі, запевняє, що старша зовні схожа на неї наче рідна.



