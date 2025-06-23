Кемпбелл у легкій сукенці показалася на лісовій прогулянці з обома дітьми. Фото
Британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка має доньку і сина, народжених сурогатними матерями, приховує від широкого загалу їхні обличчя та тримає в секреті імена.
Але 55-річній зірці все ж кортить ділитися в Instagram щасливими моментами з дітьми. Вона запостила декілька фото з прогулянки.
"У лісі, обнімаючи дерева - оточена моїми серцебиттями, моїми благословеннями, моїми дітьми", - написала Наомі.
Як відомо, донечці Кемпбелл уже 4 роки, а сину - майже 2. Торік зірка зізналася, чи є в їхньому житті батько.
Нагадаємо, нащадків від сурогатних матерів також виховують Періс Хілтон, Джон Ледженд із Кріссі Тейген, Алек та Хіларія Болдуїни, Рікі Мартін, Елтон Джон та інші зірки.
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