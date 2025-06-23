Кемпбелл у легкій сукенці показалася на лісовій прогулянці з обома дітьми. Фото

Британська супермодель Наомі Кемпбелл, яка має доньку і сина, народжених сурогатними матерями, приховує від широкого загалу їхні обличчя та тримає в секреті імена.

Але 55-річній зірці все ж кортить ділитися в Instagram щасливими моментами з дітьми. Вона запостила декілька фото з прогулянки.

"У лісі, обнімаючи дерева - оточена моїми серцебиттями, моїми благословеннями, моїми дітьми", - написала Наомі.

Наомі вчить дітей любові до природи

Син Кемпбелл має волосся світліше, ніж донька

Цікаво, коли ж супермодель бодай розсекретить імена нащадків?

Як відомо, донечці Кемпбелл уже 4 роки, а сину - майже 2. Торік зірка зізналася, чи є в їхньому житті батько.

Нагадаємо, нащадків від сурогатних матерів також виховують Періс Хілтон, Джон Ледженд із Кріссі Тейген, Алек та Хіларія Болдуїни, Рікі Мартін, Елтон Джон та інші зірки.