"Життя з цими двома набагато яскравіше": Хілтон із дітьми від сурогатних матерів попозувала у веселковому фемілі-луці
Американська світська левиця, бізнеследі та діджейка Періс Хілтон назнімала чергову порцію милого фото- та відеоконтенту зі своїми дітьми, 2-річним Феніксом та Лондон, якій рік і 4 місяці.
Зіркова мама та її малюки, які з'явилися на світ завдяки сурогатним матерям, постали перед камерою в веселковому домашньому фемілі-луці: хлопчик із дівчинкою - в піжамках, а Періс - у халаті.
"Життя з цими двома набагато яскравіше", - зізналася 44-річна Хілтон, яка називає сина і донечкою "командою милоти".
Підписники Періс милуються малечею і роблять припущення, хто на кого схожий. Під коментарем, що Лондон схожа на свого тата Картера Реума, а Фенікс - на маму, зірка лишила захоплену реакцію.
Як відомо, Періс пояснювала, що змусило її звернутися до сурогатних матерів, а не виношувати нащадків самостійно. Нагадаємо, нещодавно Хілтон насмішила фанів, несподівано для себе знявши на відео, як її син вимовляє "f*ck".
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