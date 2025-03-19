"Життя з цими двома набагато яскравіше": Хілтон із дітьми від сурогатних матерів попозувала у веселковому фемілі-луці

Періс Хілтон - щаслива мама сина і доньки

Американська світська левиця, бізнеследі та діджейка Періс Хілтон назнімала чергову порцію милого фото- та відеоконтенту зі своїми дітьми, 2-річним Феніксом та Лондон, якій рік і 4 місяці.

Зіркова мама та її малюки, які з'явилися на світ завдяки сурогатним матерям, постали перед камерою в веселковому домашньому фемілі-луці: хлопчик із дівчинкою - в піжамках, а Періс - у халаті.

"Життя з цими двома набагато яскравіше", - зізналася 44-річна Хілтон, яка називає сина і донечкою "командою милоти".

У Періс є ще чималий запас заморожених ембріонів. Зірка говорила, дитину якої статі їй хочеться завести наступною

Підписники Періс милуються малечею і роблять припущення, хто на кого схожий. Під коментарем, що Лондон схожа на свого тата Картера Реума, а Фенікс - на маму, зірка лишила захоплену реакцію.

Як відомо, Періс пояснювала, що змусило її звернутися до сурогатних матерів, а не виношувати нащадків самостійно. Нагадаємо, нещодавно Хілтон насмішила фанів, несподівано для себе знявши на відео, як її син вимовляє "f*ck".