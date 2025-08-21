Наречена Роналду у мокрих шортиках та ліфі з декольте пробіглася вечірнім пляжем та попозувала у воді. Фото
Джорджина Родрігес, яка нещодавно офіційно стала нареченою зірки футболу Кріштіану Роналду, продовжує рекламувати на своїх соковитих формах спортивний одяг від бренду ALO.
Цього разу пишногруда Джіо наробила фото в білому комплекті з ліфа та шортиків, які ще й змочила в морській воді для більшої спокусливості.
На знімках в Instagram кохана жінка Роналду позує на вечірньому пляжі коло Червоного моря.
До речі, якщо подивитися на сторінку Родрігес, вона тільки й робить, що хизується тілом та вигулює ефектні луки на світські події. Іноді ще мама двох дітей постить фото з їхніх сімейних відпочинків та розваг і себе в спортзалі.
