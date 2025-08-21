Наречена Роналду у мокрих шортиках та ліфі з декольте пробіглася вечірнім пляжем та попозувала у воді. Фото

ТаблоID - 21 серпня, 10:30
Наречена Роналду

Джорджина Родрігес, яка нещодавно офіційно стала нареченою зірки футболу Кріштіану Роналду, продовжує рекламувати на своїх соковитих формах спортивний одяг від бренду ALO. 

Цього разу пишногруда Джіо наробила фото в білому комплекті з ліфа та шортиків, які ще й змочила в морській воді для більшої спокусливості. 

Джорджина Родрігес

Джорджина поспокушала персами і стегнами і мокрому комплекті


На знімках в Instagram кохана жінка Роналду позує на вечірньому пляжі коло Червоного моря. 

Навіть на пляжі майбутня жінка Роналду не знімає численні коштовні прикраси

Навіть на пляжі майбутня жінка Роналду не знімає численні коштовні прикраси

Наречена Роналду пробіглася пляжем

Модель явно пишається своєю фігурою і постійно її демонструє світу

У цьому ліфі Джорджина дещо нагадує Кім Кардашян

У цьому ліфі Джорджина дещо нагадує Кім Кардашян

До речі, якщо подивитися на сторінку Родрігес, вона тільки й робить, що хизується тілом та вигулює ефектні луки на світські події. Іноді ще мама двох дітей постить фото з їхніх сімейних відпочинків та розваг і себе в спортзалі

Читайте також:

Родрігес у піжамці попозувала для глянцю і розказала Роналду, що їй у ньому подобається найбільше. Фото

Наречена Роналду в обтислій сукні зі шворками покрасувалася на вечірці Netflix. Фото

Наречена Роналду в екстра міні блиснула сідницями коло басейну

роналду
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів