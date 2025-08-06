Наречена Роналду в екстра міні блиснула сідницями коло басейну
Наречена капітана збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес порадувала черговою порцією фото у міні.
На знімках кралечка показалася у чорній сукні та доповнила образ рожевою торбинкою від Chanel.
"Я не сприймаю нічого особисто, тому що ніщо ззовні не має влади наді мною", - підписала фото Родрігес.
Як відомо, Родрігес багато працює над собою у спортзалі, навіть під час відпочинку. Раніше вона показувала, які вправи для стрункої фігури робить.
А ще Джорджина відновила свої заняття танцями і тепер в її блозі є відео з репетицій.
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