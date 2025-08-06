Наречена Роналду в екстра міні блиснула сідницями коло басейну

Марія Мельник - 6 серпня, 10:15

Наречена капітана збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес порадувала черговою порцією фото у міні.

На знімках кралечка показалася у чорній сукні та доповнила образ рожевою торбинкою від Chanel.

"Я не сприймаю нічого особисто, тому що ніщо ззовні не має влади наді мною", - підписала фото Родрігес.

Наречена Роналду у міні

А не так давно Родрігес красувалася у двоколірній сукні


Родрігес похизувалася сідницями

Джорджина любить зробити акцент на сідниці, адже багато працює над ними у спортзалі

Наречена Роналду - фото у повний зріст

Кралечка не омине можливості похизуватися луком

Як відомо, Родрігес багато працює над собою у спортзалі, навіть під час відпочинку. Раніше вона показувала, які вправи для стрункої фігури робить.

А ще Джорджина відновила свої заняття танцями і тепер в її блозі є відео з репетицій. 

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