Наречена Роналду в екстра міні блиснула сідницями коло басейну

Наречена капітана збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес порадувала черговою порцією фото у міні.

На знімках кралечка показалася у чорній сукні та доповнила образ рожевою торбинкою від Chanel.

"Я не сприймаю нічого особисто, тому що ніщо ззовні не має влади наді мною", - підписала фото Родрігес.

А не так давно Родрігес красувалася у двоколірній сукні

Джорджина любить зробити акцент на сідниці, адже багато працює над ними у спортзалі

Кралечка не омине можливості похизуватися луком

Як відомо, Родрігес багато працює над собою у спортзалі, навіть під час відпочинку. Раніше вона показувала, які вправи для стрункої фігури робить.

А ще Джорджина відновила свої заняття танцями і тепер в її блозі є відео з репетицій.