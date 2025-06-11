Наречена Роналду в обтислій сукні зі шворками покрасувалася на вечірці Netflix. Фото

Наречена капітана саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес відвідала вечірку в Мадриді з нагоди 10-річчя роботи Netflix в Іспанії.

На червоній доріжці 31-річна обраниця спортсмена позувала у спокусливій чорній сукні зі шворками, що вигідно облягала її тіло. Лук завершували підбори в тон, блискучі сережки, браслет й каблучки.

Джорджина посвітила пишним бюстом і похвалилася апетитними стегнами на хіднику Фото Netflix España

Модель попозувала з відомими іспанськими акторами Фото Netflix España

Не так давно Родрігес у пікантному міні гуляла Нью-Йорком та в лосинах спокусливо вигиналася на процедурах. Також вона частенько знімається для ефектних фото і багато тренується в спортзалі. А днями зірка дала інтерв'ю Кріштіану для глянцю.

Як відомо, зіркова пара виховує п'ять дітей: 14-річного Кріштіану-молодшого і 8-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою. Також у футболіста і його коханої є дві спільні дочки: 7,5-річна Алана й 3-річна Белла, яка мала народитися з братиком, але він трагічно загинув.