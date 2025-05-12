Наречена Роналду в лосинах і топі ефектно потримала гирю підборами. Фото
Наречена капітана саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес захопила своїм виглядом у гламурно-спортивній зйомці.
В Instagram багатодітна мама опублікувала фото, на яких позувала в лосинах і топі графітового кольору та чорних підборах у спортзалі. В пікантній позі вона потримала гирю ногою.
Для інших кадрів 31-річна зірка вдягнула боксерські рукавиці. А ще вона поділилася своїми повсякденними моментами: перельотами, розвагами з малюками і косметологічними процедурами.
Минулого тижня Родрігес у дуже пікантному образі позувала на вулицях Нью-Йорку. Також вона зваблювала своїм луком в інфрачервоній сауні та уявляла себе балериною в ніжній фотосесії. Також зірка багато займається спортом і танцює сальсу.
Як відомо, Роналду зі своєї коханою разом з 2016-го. Вони виховують п'ятьох дітей: 14-річного Кріштіану-молодшого та 7,5-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою. А від Джорджини він має 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу, яка мала народитися з братиком, але він трагічно загинув.