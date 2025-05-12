Наречена Роналду в лосинах і топі ефектно потримала гирю підборами. Фото

Карина Тімкова - 12 травня, 12:00

Наречена капітана саудівського клубу "Ан-Наср" і збірної Португалії з футболу Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес захопила своїм виглядом у гламурно-спортивній зйомці.

В Instagram багатодітна мама опублікувала фото, на яких позувала в лосинах і топі графітового кольору та чорних підборах у спортзалі. В пікантній позі вона потримала гирю ногою.

Для інших кадрів 31-річна зірка вдягнула боксерські рукавиці. А ще вона поділилася своїми повсякденними моментами: перельотами, розвагами з малюками і косметологічними процедурами.

Наречена Роналду у спортлуці та в сексі позі потримала гирі

Обраниця спортсмена захопила своїм ефектним виглядом

Фото instagram

Наречена Роналду у топі засвітила бюст та стегна

Родрігес похизувалася апетитними формами

Наречена Роналду випнула груди у спортивному образі

Моделі також зробили довге волосся, яке залишили спадати легкими хвилями

Наречена Роналду вигнулася на ліжку в літаку

Наречена Роналду завжди літає у комфорті

Джорджина Родрігес показалася на косметологічних процедурах

Джорджина відвідала LED-терапію

Наречена Роналду замилувала фото з їхніми дочками
А ще вона показала, як граються її доньки

Минулого тижня Родрігес у дуже пікантному образі позувала на вулицях Нью-Йорку. Також вона зваблювала своїм луком в інфрачервоній сауні та уявляла себе балериною в ніжній фотосесії. Також зірка багато займається спортом і танцює сальсу.

Як відомо, Роналду зі своєї коханою разом з 2016-го. Вони виховують п'ятьох дітей: 14-річного Кріштіану-молодшого та 7,5-річних Матео і Еву, народжених сурогатною мамою. А від Джорджини він має 7,5-річну Алану й 3-річну Беллу, яка мала народитися з братиком, але він трагічно загинув.

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