Каменських у Маямі заселфилася з Потапом, а він попозував коло океану. Фото

ТаблоID - 25 серпня, 11:45

Співачка Настя Каменських, яка днями виступила у Чикаго, показала в мережі рідкісне нині селфі - зі своїм чоловіком, продюсером Потапом у США. 

Парочка просто зробила фото у дзеркалі, і Настя запостила його в сторіс без будь-яких підписів. 

Потап і Настя Каменських

Такі фото тепер рідкість на сторінках Потапа і Насті

Олексій же похвалився у своєму Instagram дописом з кількох кадрів, на яких він позує на пляжі у Маямі. 


Потап на пляжі в Маямі

Схоже, процес схуднення Олексія дещо призупинився

Потап позує на пляжі в Маямі

Цікаво, що саме продюсер хотів сказати цією позою...

Як раніше розповідав Потап, останні кілька років, під час повномасштабного вторгнення, вони з дружиною живуть між Іспанією, США та Україною. От тільки в Україні найчастіше буває саме Каменських, а не Потап. 

