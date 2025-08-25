Каменських у Маямі заселфилася з Потапом, а він попозував коло океану. Фото

Співачка Настя Каменських, яка днями виступила у Чикаго, показала в мережі рідкісне нині селфі - зі своїм чоловіком, продюсером Потапом у США.

Парочка просто зробила фото у дзеркалі, і Настя запостила його в сторіс без будь-яких підписів.

Такі фото тепер рідкість на сторінках Потапа і Насті

Олексій же похвалився у своєму Instagram дописом з кількох кадрів, на яких він позує на пляжі у Маямі.

Схоже, процес схуднення Олексія дещо призупинився

Цікаво, що саме продюсер хотів сказати цією позою...

Як раніше розповідав Потап, останні кілька років, під час повномасштабного вторгнення, вони з дружиною живуть між Іспанією, США та Україною. От тільки в Україні найчастіше буває саме Каменських, а не Потап.