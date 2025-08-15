Татарінцева з нагоди 35-річчя випнула соковитий бюст у мерехтливому корсеті та куснула торт. Фото
Гімнастка Наталія Татарінцева, яка 15-го серпня святкує своє 35-ліття, зробила подарунок і своїм шанувальникам - у вигляді нового гарячого фотосету.
Іменинниця похизувалася стрункою фігуркою в трусиках та корсеті, поласувавши тортом перед камерою.
Нагадаємо, рік тому дружина хореографа Євгена Кота народила донечку Лелю. Наталія у Instagram розповідала, як відновлює фізичну форму після пологів, а ще показувала корисні вправи для жіночого гормонального балансу.
