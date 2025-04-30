Татарінцева топлес в обладунках та з мечем постала в образі захисниці. Фото

Дружина хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева взяла участь у незвичній фотосесії.

Для зйомки 34-річна знаменитість вбралась у декілька войовничих образів. Вона топлес попозувала у масивних рукавицях, які нагадували лицарські обладунки. З одягу на ній була тільки довга шовкова спідниця.

На інших фото Наталія додала меч, лук зі стрілами й корсет, який імітував метал. Чуттєвими кадрами вона поділилася в Instagram.

Гімнастка продемонструвала свою жіночу силу Фото Instagram

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Татарінцева з голим бюстом уявила себе захисницею в обладунках

"Я зрозуміла, то захист від блендера", — жартома написав один коментатор, говорячи про травму, яку Наталія нещодавно отримала

В тендітному образі та з мечем в руках спортсменка мала вражаючий вигляд

Татарінцева могла б стати мисливицею

Яка небезпечна жінка з луком і стрілами

Гімнастка може бути воїтелькою не тільки перед камерою, але і в реальному житті. Нещодавно вони з чоловіком зіткнулися з хворобою їхньої доньки Лелі

Нагадаємо, після народження своєї першої дитини у липні 2024-го Наталія продовжила активно займатися спортом, поєднуючи його з материнством. Не так давно вона ділилася корисним тренуванням для жіночого здоров'я і рецептом поживного млинця з броколі.

Разом з Євгеном гімнастка влаштовує милі фотосесії з 9-місячною Лелею та організовує веселі святкування для первістка.