Татарінцева топлес в обладунках та з мечем постала в образі захисниці. Фото
Дружина хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева взяла участь у незвичній фотосесії.
Для зйомки 34-річна знаменитість вбралась у декілька войовничих образів. Вона топлес попозувала у масивних рукавицях, які нагадували лицарські обладунки. З одягу на ній була тільки довга шовкова спідниця.
На інших фото Наталія додала меч, лук зі стрілами й корсет, який імітував метал. Чуттєвими кадрами вона поділилася в Instagram.
Нагадаємо, після народження своєї першої дитини у липні 2024-го Наталія продовжила активно займатися спортом, поєднуючи його з материнством. Не так давно вона ділилася корисним тренуванням для жіночого здоров'я і рецептом поживного млинця з броколі.
Разом з Євгеном гімнастка влаштовує милі фотосесії з 9-місячною Лелею та організовує веселі святкування для первістка.