Татарінцева в обтислому спортлуці продемонструвала вправи для жіночого здоров'я. Відео

Дружина хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева поділилася з підписницями корисним тренуванням.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому показала йога-пози для жіночого здоров'я та їхнє виконання. У цьому їй допомагала майже 9-місячна донька Леля.

"П'ять простих, але потужних поз для підтримки жіночого здоров'я та гормонального балансу", — зазначила 34-річна Татарінцева.

Під наглядом дочки гімнастка обрала зручний спортлук для тренування Кадр з Instagram

Перша поза — "Поза гірлянди"

Спочатку потрібно потягнутися руками доверху

А потім опуститися навпочіпки

Друга поза — "Підняття мосту"

Підіймаємо таз

І опускаємо

Третя поза — "Рухи метелика"

У такій позі швидко підіймаємо та опускаємо стегна

Четверта поза — "Хвилі цуценяти"

Для початку Наталія прогинається вперед

А потім назад

П'ята поза — "Голуб до собаки, що спускається вниз"

На останок Татарінцева запропонувала позу, для якої потрібно витягнути одну ногу назад, а вагу тіла зосередити на іншій

Наталія також обожнює показувати процес приготування корисних страв. Вона вже ділилася з фанами рецептами млинця з броколі, мигдалевого печива, дієтичної рибки та ніжних домашніх котлеток.

Нагадаємо, перша дитина Татарінцевої і Кота народилась у липні 2024-го. Відтоді батьки часто роблять фотосесії з донечкою і тішать веселим сімейним контентом.

А спортом гімнастка активно займається і після пологів, поєднуючи тренування з материнством.