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Татарінцева в обтислому спортлуці продемонструвала вправи для жіночого здоров'я. Відео

Карина Тімкова - 8 квітня, 14:30

Дружина хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева поділилася з підписницями корисним тренуванням.

У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому показала йога-пози для жіночого здоров'я та їхнє виконання. У цьому їй допомагала майже 9-місячна донька Леля.

"П'ять простих, але потужних поз для підтримки жіночого здоров'я та гормонального балансу", — зазначила 34-річна Татарінцева.

Наталія Татарінцева показалась у майці та обтислих шортах

Під наглядом дочки гімнастка обрала зручний спортлук для тренування

Кадр з Instagram

Перша поза — "Поза гірлянди"

Татарінцева повчила робити вправи для жіночого здоров'я

Спочатку потрібно потягнутися руками доверху

Наталія Татарінцева у спортлуці показала корисну йогу
А потім опуститися навпочіпки

Друга поза — "Підняття мосту"

Наталія Татарінцева у шортах повигиналася на підлозі

Підіймаємо таз

Дружина Євгенія Кота показала виконання вправ для жінок

І опускаємо

Третя поза — "Рухи метелика"

Наталія Татарінцева поділилася вправами для гарного самопочуття

У такій позі швидко підіймаємо та опускаємо стегна

Четверта поза — "Хвилі цуценяти"

Дружина Євгенія Кота у шортах повгиналася для відео

Для початку Наталія прогинається вперед

Дружина Євгенія Кота продемонструвала вправи для жінок

А потім назад

П'ята поза — "Голуб до собаки, що спускається вниз"

Наталія Татарінцева показала вправи для жіночого здоров'я

На останок Татарінцева запропонувала позу, для якої потрібно витягнути одну ногу назад, а вагу тіла зосередити на іншій

Наталія також обожнює показувати процес приготування корисних страв. Вона вже ділилася з фанами рецептами млинця з броколі, мигдалевого печива, дієтичної рибки та ніжних домашніх котлеток.

Нагадаємо, перша дитина Татарінцевої і Кота народилась у липні 2024-го. Відтоді батьки часто роблять фотосесії з донечкою і тішать веселим сімейним контентом.

А спортом гімнастка активно займається і після пологів, поєднуючи тренування з материнством.

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