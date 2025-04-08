Татарінцева в обтислому спортлуці продемонструвала вправи для жіночого здоров'я. Відео
Дружина хореографа Євгена Кота, гімнастка Наталія Татарінцева поділилася з підписницями корисним тренуванням.
У своєму Instagram вона опублікувала відео, на якому показала йога-пози для жіночого здоров'я та їхнє виконання. У цьому їй допомагала майже 9-місячна донька Леля.
"П'ять простих, але потужних поз для підтримки жіночого здоров'я та гормонального балансу", — зазначила 34-річна Татарінцева.
Перша поза — "Поза гірлянди"
Друга поза — "Підняття мосту"
Третя поза — "Рухи метелика"
Четверта поза — "Хвилі цуценяти"
П'ята поза — "Голуб до собаки, що спускається вниз"
Наталія також обожнює показувати процес приготування корисних страв. Вона вже ділилася з фанами рецептами млинця з броколі, мигдалевого печива, дієтичної рибки та ніжних домашніх котлеток.
Нагадаємо, перша дитина Татарінцевої і Кота народилась у липні 2024-го. Відтоді батьки часто роблять фотосесії з донечкою і тішать веселим сімейним контентом.
А спортом гімнастка активно займається і після пологів, поєднуючи тренування з материнством.