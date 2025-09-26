"Вийшла на морько": Валевська в купальнику посвітила струнким тілом на одеському узбережжі. Відео

Марія Ткаченко - 26 вересня, 10:30
Співачка Наталія Валевська вирішила скористатися останніми теплими осінніми днями і влаштувала собі побачення з морем. 44-річна зірка зняла атмосферне відео на одному пляжів Одеси.

"Вперше за довгий час вийшла на морько. Ловлю останні теплі дні вересня в улюбленій Одесі", - поділилася Наталія в Instagram.

"Дякую нашим Захисникам, що можу бачити Наше Чорне море", - додала вона.

Нагадаємо, в Валевської нема проблем із зайвою вагою. Навпаки, як зізнавалася нещодавно артистка, "схудла" - це для неї не комплімент, адже Наталія має серйозні проблеми зі здоров'ям, через які і втрачає вагу.

Як відомо, співачка, яка у 22 роки під тиском тодішнього чоловіка зробила аборт, зараз бореться з безпліддям та сподівається, що одного дня таки стане мамою.

