"Вийшла на морько": Валевська в купальнику посвітила струнким тілом на одеському узбережжі. Відео
Співачка Наталія Валевська вирішила скористатися останніми теплими осінніми днями і влаштувала собі побачення з морем. 44-річна зірка зняла атмосферне відео на одному пляжів Одеси.
"Вперше за довгий час вийшла на морько. Ловлю останні теплі дні вересня в улюбленій Одесі", - поділилася Наталія в Instagram.
"Дякую нашим Захисникам, що можу бачити Наше Чорне море", - додала вона.
Нагадаємо, в Валевської нема проблем із зайвою вагою. Навпаки, як зізнавалася нещодавно артистка, "схудла" - це для неї не комплімент, адже Наталія має серйозні проблеми зі здоров'ям, через які і втрачає вагу.
Як відомо, співачка, яка у 22 роки під тиском тодішнього чоловіка зробила аборт, зараз бореться з безпліддям та сподівається, що одного дня таки стане мамою.
Валевська вперше показалася з коханим і привітала його з 50-річчям
Водний баланс та вдячність: 43-річна Валевська розповіла, що помагає їй гарно виглядати
Юна зіронька: Валевська поділилася своїм рідкісним фото з 1990-х
"Більше немає зайвого часу і здоров'я": Валевська з нагоди 44-річчя поміркувала про важливість обирати себе
"Приклад доброти і жіночої краси": Валевська показала свою маму, креативно привітавши її з ювілеєм