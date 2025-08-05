Могилевська показала, як у свій ювілей "на каблах по бруківці" гуляла центром Києва із коханим. Відео

Співачка Наталія Могилевська, які 2-го серпня виповнилося 50, продовжує ділитися святковим контентом у мережі.

Зірка вже показувала, як її вітали найрідніші зранку, а тепер виклала відео прогулянки в ошатному луці та на високих підборах вулицями свого улюбленого Києва, звідки не виїжджала навіть на самому початку великої війни.

Могилевська у свій ювілей пішла гуляти улюбленим містом

"На каблах по бруківці?! Легко! Бо є сили та не гасне! 😉 День народження в рідному Києві! Обожнюю - моє місто та мої люди!", - написала Наталія.

Для виходу артистка підібрала стильний образ із прозорою спідницею і глибоким декольте

Святковий маршрут Могилевської почався на Поштовій площі, звідки вона пішла на Андріївський Узвоз. Там артистка приміряла прикраси та насолоджувалася краєвидами столиці. А далі був десерт зі свічкою у ресторані. Весь цей час коханий Валентин, судячи зо всього, був поруч, але обличчя його Наталія досі не показує.

Валентин супроводжував Наталію, тож перехожим пощастило його побачити. Дивно, що досі нема фото в мережі...

Ювілярка приміряла прикраси на камеру

Після цього відео у коментарях підписники запідозрили Наталію у блефаропластиці (підтяжка повік), мовляв, у її обличчі явно щось змінилося

Нагадаємо, у червні Могилевська показувалася в купальнику і раділа своєму схудненню.

Про те, як співачка змінювалася протягом років кар'єри, читайте на ТаблоID.