Все блакитне і торт з короною на двох: Зінченки показали, як святкували дні народження обох дочок. Фото

Тамара Кудрявченко - 4 серпня, 11:00

Початок серпня у родині футболіста Олександра Зінченка - це подвійне свято, адже 1-го серпня народилася його дочка Єва, а 3-го - друга донечка Лея. Тож дні народження дівчаток святкують один за одним.

Старшій доньці Сашка і Влади Зінченків виповнилося 4, і її вони вітали в мережі першою. Молодшу ж донечку вітали з 2-річчям за два дні після цього і одразу ж показали, як яскраво минуло її святкування. 

Зінченко з дочками і дружиною

Щаслива родина Зінченків відсвяткувала дні народження обох дочок

"Вчора нашій молодшій кнопці Леї виповнилось 2 рочки) так розпорядилась доля, що два дні поспіль у нас дома свято ( хоча кого я обманюю, коли дітям 2 і 4, то свято у нас дома кожного дня 😅)Тож ловіть трохи фото з наших святкувань", - написала Влада Зінченко. 


Влада Седан із донькою

Леї вже два рочки

Вечірка для іменинниць була в блакитних тонах у стилі мультика "Крижане серце" із тортом, на якому був написаний вік обох доньок. 

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Футболіст Зінченко з доньками і дружиною Владою

Кульки і мильні бульбашки - маст хев дитячого свята

Єва Зінченко

Старша Єва спочатку святкувала своє 4-річчя, а потім і день народження сестрички

Нагадаємо, коли Влада Зінченко народжувала першу дочку у Маямі, чоловік не зміг бути поруч, тому вітав дружину по відеозв'язку і плакав від щастя. До речі, на їхньому весіллі Сашко теж плакав

Під час других пологів Зінченко вже був поруч із коханою.

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