Все блакитне і торт з короною на двох: Зінченки показали, як святкували дні народження обох дочок. Фото

Початок серпня у родині футболіста Олександра Зінченка - це подвійне свято, адже 1-го серпня народилася його дочка Єва, а 3-го - друга донечка Лея. Тож дні народження дівчаток святкують один за одним.

Старшій доньці Сашка і Влади Зінченків виповнилося 4, і її вони вітали в мережі першою. Молодшу ж донечку вітали з 2-річчям за два дні після цього і одразу ж показали, як яскраво минуло її святкування.

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"Вчора нашій молодшій кнопці Леї виповнилось 2 рочки) так розпорядилась доля, що два дні поспіль у нас дома свято ( хоча кого я обманюю, коли дітям 2 і 4, то свято у нас дома кожного дня 😅)Тож ловіть трохи фото з наших святкувань", - написала Влада Зінченко.

Леї вже два рочки

Вечірка для іменинниць була в блакитних тонах у стилі мультика "Крижане серце" із тортом, на якому був написаний вік обох доньок.

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Старша Єва спочатку святкувала своє 4-річчя, а потім і день народження сестрички

Нагадаємо, коли Влада Зінченко народжувала першу дочку у Маямі, чоловік не зміг бути поруч, тому вітав дружину по відеозв'язку і плакав від щастя. До речі, на їхньому весіллі Сашко теж плакав.

Під час других пологів Зінченко вже був поруч із коханою.