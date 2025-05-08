"Бути собою - це виклик": Тополя в зухвалих луках посвітила ніжками для фото
Співачка Олена Тополя для нового фотосету приміряла ефектні луки - боді з високими чоботами та прозоре максі з пухнастим напівшубком. Обидва аутфіти дали змогу помилуватися стрункими ногами зірки.
Декілька світлин дружина лідера "Антитіл" Тараса Тополі опублікувала в Instagram та поділилася думками про те, що для неї означає бути собою.
"Бути собою - це виклик, і я приймаю його з гордо піднятою головою. Я змінююсь, але завжди лишаюсь вільною. Мій шлях - це рок, пристрасть і незалежність", - написала вона.
Нагадаємо, нещодавно екс-Alyosha попозувала у червоному латексному боді, уявивши себе героїнею Playboy. А торік Тополя розказала ТаблоID про свій догляд за обличчям та б'юті-табу.
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